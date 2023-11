Non solo Inter e Juve: assalto a Colpani dalla Serie A

Tutti pazzi per Colpani, uno dei talenti più brillanti di questo inizio di Serie A: oltre a Juve, Inter e Milan, c’è un altro club su di lui

6 reti e 1 assist nelle prime 12 partite di Serie A sono un bottino importante per un attaccante, figurarsi per uno che di ruolo fa il centrocampista offensivo come Andrea Colpani. Non c’è da sorprendersi se molti club italiani si stanno dando battaglia per riuscire ad aggiudicarselo in estate.

Sulle pagine di Calciomercato.it, già da settimane vi parliamo in maniera approfondita della situazione del gioiellino del Monza, con Juventus e Inter pronte a sfidarsi per strapparlo alla concorrenza. Colpani è uno dei giocatori protagonisti del derby d’Italia sul mercato che sta andando in scena tra la coppia di dirigenti formata da Ausilio e Marotta e quella formata da Manna e Giuntoli. Oltre alle due big italiane, c’è un altro club che si sta muovendo con decisione.

Sarri sfida Juve e Inter: per Colpani c’è anche la Lazio

Su queste pagine ve ne parliamo da mesi, a Maurizio Sarri piace moltissimo Andrea Colpani e lo vedrebbe davvero bene nell’undici biancoceleste. Riuscire a convincere il Monza a lasciarlo partire non sarà un’impresa semplice, soprattuto perché la concorrenza è foltissima.

Sull’edizione odierna del Messaggero arrivano conferme in questo senso, ribadendo l’interesse della Lazio per il gioiellino del Monza. Una corsa contro tutto e contro tutti, per riuscire a battere la concorrenza di club come Inter e Juventus occorrerà anche un progetto serio. A presentarlo a Colpani potrebbe essere proprio lo stesso Sarri, che potrebbe spiegare al giocatore il ruolo che andrebbe a ricoprire nella Capitale.