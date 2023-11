Milan, Furlani allo scoperto: “Non sarà un dramma”

Le parole dell’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ai microfoni di TvPlay media partner del Social Football Summit su Decreto Crescita e questione stadio lontano da San Siro

Nel mezzo dell’ultima giornata conclusiva dell’edizione 2023 del Social Football Summit tenutosi in Roma, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è intervenuto non soltanto sul palco centrale della manifestazione ma anche ai microfoni di TvPlay media partner dell’evento.

Come ribadito più volte nelle ultime uscite pubbliche, Furlani ha voluto sottolineare l’importanza della presenza del Decreto Crescita in quanto “leva” del movimento calcistico italiano. Senza di esso, commenta Furlani, ci sarebbe una notevole regressione che ridimensionerebbe l’importanza del campionato nostrano in relazione alle altre grandi realtà internazionali che beneficiano di una forza economica nettamente superiore.

Conclusa tale parentesi, Furlani ha poi posto l’attenzione sulla delicata situazione stadio che affligge non soltanto il Milan ma anche l’Inter diretta rivale. “Abbiamo tentato di restare a San Siro ma siamo stati costretti a trovare un piano alternativo. San Donato è anche vicino alla metro, per cui non sarà un dramma“, ha aggiunto l’AD. C’è dunque ottimismo sul fatto che la nuova sistemazione possa diventare presto una casa ben apprezzata da ogni supporter rossonero.