Juventus, svolta Sudakov dopo la partita con l’Italia

Calciomercato Juventus, le sirene dalla Premier League suonano in modo sempre più frenetico per il gioiellino. Ecco cosa rischiano i bianconeri

La volontà di assecondare le richieste di Max Allegri. La necessità di dare un occhio importante al bilancio. Il desiderio di ringiovanire l’organico con innesti di qualità, in grado di abbassare ulteriormente l’età media e creare i presupposti per un nuovo ciclo.

Sono queste le direttive lungo le quali si orienterà il lavoro di Cristiano Giuntoli nel corso dei prossimi mesi. Già a partire da gennaio, i bianconeri proveranno a capitalizzare quelle occasioni che si presenteranno. Con la consapevolezza di dover fare di necessità virtù. Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato bianconero, ad esempio, spicca sicuramente il centrocampo. A tal proposito, un innesto in grado di imprimere una svolta qualitativa alla mediana non è da trascurare. Sono diversi i profili attenzionati da Giuntoli. Da De Paul a Samardzic passando per Kalvin Phillips. Ma occhio alle possibili sorprese.

Calciomercato Juventus, su Sudakov irrompe la Premier League: le ultime dall’Inghilterra

Chi si è messo in luce tra le fila dello Shakhtar Donetsk a suon di prestazioni esaltanti, facendosi apprezzare non solo per la capacità di legare il gioco ma anche per l’abilità di farsi trovare pronto tra le linee, è sicuramente Georgiy Sudakov.

Il ventunenne poliedrico centrocampista ucraino ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei, pronti a darsi battaglia per il suo acquisto. La Juventus ha effettuato dei sondaggi esplorativi, ma non ha affondato il colpo. Allo stesso tempo, diverse compagini dalla Premier League hanno cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Secondo quanto evidenziato da 90 min.com, infatti, in tempi e in modi diversi anche Arsenal, Manchester City, Newcastle e West Ham hanno chiesto informazioni. Per adesso non si segnalano offerte concrete, ma la situazione andrà sicuramente monitorata.

Protagonista dell’ultimo confronto contro l’Italia, Sudakov sarà sicuramente uno dei nomi attorno ai quali si intesseranno importanti trame di mercato. La sensazione è che uno snodo cruciale per il futuro del poliedrico centrocampista possa materializzarsi già nel mercato di gennaio. Staremo a vedere cosa succederà.