Il Bayern Monaco lo paga 28 milioni, la Juventus gli dice addio

Rischia di sfumare uno degli obiettivi di mercato più caldi per la Juventus: il top club irrompe sull’obiettivo per il centrocampo di Allegri

Può saltare uno dei principali obiettivi per la sessione invernale del calciomercato della Juventus: un effetto domino rischia di compromettere la trattativa tra la Juventus e il giocatore.

Il Bayern Monaco potrebbe mettersi tra la Juventus e Kalvin Phillips. Il club bavarese, infatti, è sulle tracce di un centrocampista, dato che il classe ’95 Joshua Kimmich potrebbe lasciare il club bavarese a fine stagione e Thomas Tuchel vuole giocare d’anticipo come riportato da todofichajes.com.

Tra i nomi individuati dalla società tedesca c’è quello di Kalvin Phillips, centrocampista inglese classe ’95 da qualche settimana nel mirino della Juventus, alla disperata ricerca di rinforzi in quella zona di campo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli per le vicende doping e scommesse.

Calciomercato Juventus, ostacolo Bayern per Phillips

Il nome di Kalvin Phillips, chiuso da Rodri al Manchester City di Pep Guardiola, è da tempo nei radar della Juventus, con Cristiano Giuntoli convinto di riuscire a portare a termine l’operazione.

In questa stagione il calciatore nativo di Leeds ha giocato appena otto volte tra campionato e coppe, per un totale di soli 216 minuti in campo. Il centrocampista nel corso della sua esperienza al Leeds ha fatto vedere buone cose e potrebbe cercare una importante opportunità di rilancio alla Juventus, ma un eventuale inserimento del Bayern Monaco potrebbe farlo vacillare. Il giocatore di origini giamaicane ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2028 col Manchester City che nell’estate del 2022 spese circa 50 milioni di euro per ingaggiarlo, un valore di mercato che oggi si è quasi dimezzato.

La Juventus vorrebbe prelevarlo in prestito, mentre il Bayern Monaco potrebbe mettere sul piatto i ventotto milioni di euro necessari per acquistare il cartellino del giocatore la cui volontà potrebbe comunque essere decisiva.