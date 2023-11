Conte promesso alla Juventus: “Ecco chi resta tra Chiesa e Vlahovic”

In diretta l’annuncio sul possibile ritorno del tecnico leccese sulla panchina adesso occupata da Massimiliano Allegri

Dopo aver ottenuto l’accesso diretto ai prossimi Europei 2024 di Germania, è tempo finalmente di tornare a pensare al campionato. Perché domenica 26 novembre si gioca all’Allianz Stadium di Torino una partita assolutamente imperdibile per la vetta della classifica, tra Juventus e Inter.

A prescindere dall’esito della gara, il lavoro di Allegri sino a questo momento in termini di risultati non può che essere giudicato positivamente. Nonostante ciò, come spiegato da Maurizio Pistocchi in diretta su TV Play, alcune scelte non sono state sino a questo momento particolarmente chiare: “Chiesa, secondo me, è un ottimo giocatore da 4-3-3, infatti in nazionale si esalta perché qualcuno gli copre le spalle. Sulla sinistra è uno dei giocatori più bravi che abbiamo. Allegri però sappiamo che la vede in maniera diversa, si sogna le disposizioni di notte e pensa che il giocatore bravo debba fare quello che gli pare. La Juventus ha altri esterni bravi, penso a Iling, che però non gioca mai”.

Calciomercato Juve, l’annuncio su Conte: “Si è promesso”

Come rivelato dal giornalista, il tecnico toscano potrebbe salutare a fine stagione: “Tutte le news che io ho in questo senso mi dicono che Conte si sia promesso alla Juventus”.

Con il ritorno di Conte a Torino, secondo Pistocchi però chi potrebbe essere fortemente penalizzato è Federico Chiesa, a differenza di un attaccante con caratteristiche diverse come Dusan Vlahovic: “Penso che Vlahovic sia un giocatore che con Conte potrebbe sicuramente esplodere, ricordo che la Juventus quando ha vinto lo Scudetto con Conte l’anno prima era arrivata settima. Non aveva inizialmente grandissimi giocatori, chi ha a disposizione dev’essere funzionale e ogni giocatore dev’essere collegato agli altri”.

L’esterno azzurro potrebbe quindi essere salutato: “In questo senso Vlahovic mi sembra più adatto di Chiesa che ha grande mercato in Premier League, ha anche cambiato agenti da poco. Queste partite internazionali sono anche una vetrina, dopo la gara di ieri qualcuno in Inghilterra lo ha visto e sicuramente lo sta tenendo in considerazione. Conte potrebbe essere la scelta, qual ora il suo ritorno si concretizzasse, per rivoluzionare un po’ la Juventus”.