Verso l’Inter: da Danilo e Locatelli a Miretti e McKennie | Juve incerottata

E’ iniziato il countdown che porta al ‘Derby d’Italia’, che in questa fase della stagione di Serie A mette di fronte la seconda contro la prima. Si sfidano all’Allianz Stadium, domenica sera, Juventus e Inter

La pausa nazionali, si sa, porta spesso con sé preoccupazioni da parte degli allenatori e strascichi e acciacchi fisici per quanto riguarda i giocatori che scendono in campo. Come stanno i bianconeri?

Mister Massimiliano Allegri ha la coperta corta, sopratutto a centrocampo. Ma si prosegua con ordine. Partendo da dietro, dalla linea difensiva, va detto che capitan Danilo verosimilmente non sarà uno dei protagonisti del match. Lo staff tecnico bianconero continua a andarci cauto sul recupero del brasiliano, alle prese son una lesione muscolare.

Per quanto riguarda altri due giocatori non convocati dalle rispettive selezioni, Alex Sandro ha ricominciato il lavoro a parte già ieri e punta al recupero. Di contro, non ci sarà Timothy Weah che ha avuto una ricaduta del precedente infortunio alla coscia destra. Il rientro dello statunitense sarebbe stato importante in chiave tattica per liberare eventualmente Weston McKennie dalla fascia destra, per essere impiegato in una posizione già dentro al campo.

Juventus: le condizioni dei giocatori al rientro dalla sosta per la pausa delle nazionali

Condizioni non ottimali per alcuni giocatori della Juventus. Importante valutare le condizioni giorno dopo giorno, da Locatelli, a Miretti e McKennie.

Qualche grattacapo per Max Allegri, come se il test non fosse già abbastanza provante e sfidante di per sé. La zona di campo più in sofferenza è il centrocampo, tanto per cambiare. A partire da Manuel Locatelli, partito acciaccato per la Nazionale italiana, e rientrato alla base senza scendere in campo nel doppio impegno con l’Italia. Il classe ’98 è alle prese con una fastidiosa frattura alla decima costola, le sue condizioni saranno da valutare ora dopo ora. Difficile ad oggi ipotizzare una certa esclusione, ma anche un sicuro impiego.

Per tornare su chi invece ha preso parte attivamente agli impegni con la propria selezione, c’è da considerare la condizione di Fabio Miretti e Weston McKennie. Il centrocampista italiano classe 2003 ha lasciato l’U21 per via di una lombalgia – lo steso fastidio che ha colpito già Vlahovic nelle settimane passate – per una via precauzionale. Nulla di grave, condizione da monitorare ma non pare a rischio per l’Inter. Discorso analogo per il compagno McKennie, che è tornato anticipatamente dagli impegno con gli USA per una infiammazione del tendine del ginocchio. Piccolo fastidio gestito con le tempistiche necessarie per non creare ulteriori danni. Entrambi, salvo sorprese, saranno a disposizione per il ‘Derby d’Italia’.