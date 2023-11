Ricaduta e niente Juventus-Inter: tegola pesantissima per Allegri

Juventus-Inter perde un altro protagonista. Ricaduta e nuovo stop, sarà sicuramente out per lo scontro diretto di domenica sera

Juve-Inter perde un altro protagonista. Nuovo forfait in casa bianconera in vista del Derby d’Italia in programma domenica sera all’Allianz Stadium.

Massimiliano Allegri non potrà contare su Timothy Weah. L’esterno americano era fra i recuperabili per lo scontro diretto di domenica sera, ma ha avuto una ricaduta e non sarà della partita. Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il laterale si è sottoposto a nuovi esami strumentali e non è ancora ok: Weah sarà costretto ancora ai box, rientro fissato per i primi di dicembre.