Locatelli e il piano anti-Inter: Allegri pronto a tutto

Massimiliano Allegri sta studiano un piano anti-Inter per il domenica sera: con Manuel Locatelli la Juve è pronta a tutto

Domenica arriva la prima grande sfida della stagione per la Juventus, non il primo big match, ma la la prima partita che può dire davvero a cosa può aspirare questa squadra. Massimiliano Allegri sta preparando un piano anti-Inter, l’incognita più grande riguarda Manuel Locatelli.

La frattura alla costa subita nell’ultimo match casalingo contro il Cagliari fa ancora male, come ha rivelato il suo agente in esclusiva a Calciomercato.it, e la sua presenza nel Derby d’Italia resterà in dubbio fino all’ultimo. Intanto, però, il tecnico livornese sta lavorando ad un piano per sostituirlo in caso di forfait e lo staff medico bianconeri sta provando a preparare una sorpresa a Simone Inzaghi.

Giubbotto anti-Inter per Locatelli: così Allegri prova a battere Inzaghi

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, Manuel Locatelli verrà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime ore e per la sfida con l’Inter potrebbe essere preparato un corpetto protettivo per il centrocampista.

La speranza di Allegri è ovviamente quella di averlo a disposizione e di non dover ridisegnare il centrocampo, ma intanto lo staff tecnico si sta preparando per qualsiasi evenienza. Una delle possibilità, in caso di forfait di Locatelli, è che sia Adrien Rabiot ad occupare il centro della mediana, mentre un’altra possibilità vede Hans Nicolussi Caviglia prendersi la scena nel match più importante della stagione. Tutto è ancora aperto in casa Juve, compresa l’eventualità di vedere Locatelli in campo con un giubbotto protettivo. Il derby d’Italia passerà anche da qui.