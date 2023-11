Agente Locatelli: “Prossimo obiettivo è lo scudetto. Inter? Sente ancora dolore” | ESCLUSIVO

Stefano Castelnovo, agente di Locatelli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: “In casa Juventus il gruppo è molto unito”

Manuel Locatelli sta vivendo la sua miglior stagione da quando è a Torino, per rendimento e consapevolezza: il percorso di crescita del centrocampista è stato premiato dalla Juventus con il rinnovo di contratto fino al 2028.

Stefano Castelnovo, agente del giocatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: “Il rinnovo è stato molto gratificante per lui, anche perché da entrambe le parti c’era la volontà di raggiungere questo accordo per cui le cose sono state abbastanza semplici”. Nella crescita di Locatelli c’è stato anche il lavoro di Massimiliano Allegri e dello staff tecnico: “Manuel è molto migliorato in quella posizione di campo e sicuramente l’allenatore ha i suoi meriti”. Oltre a Loca, è tutta la squadra che sembra avere una maggiore consapevolezza e ha raggiunto una solidità mai avuta nelle passate stagione sotto la gestione Allegri: sognare in grande ora è una possibilità.

Castelnovo (Ag. Locatelli): “Manuel ha giocato con una costola fratturata. Ora vuole il primo scudetto”

Per un bambino che sognava di indossare la maglia della Juventus, giocare con la fascia di capitano al braccio è un grande traguardo. Otre a Locatelli, anche Rugani, Cambiaso e Hans Nicolussi Caviglia hanno un passato da tifosi: un fattore in più per la squadra di Allegri. Tanto che, seppur infortunato, il centrocampista è rimasto in campo contro il Cagliari come rivela ai nostri microfoni l’agente Stefano Castelnovo: “La cosa importante è che questi giocatori essendo così legati alla maglia vanno anche oltre i loro limiti, è proprio per questo Manuel ha giocato l’ultima partita con una costola fratturata. La fascia da capitano l’ha inorgoglito a tal punto che ha giocato infortunato, aveva quell’adrenalina in più. Giocare con una costola fratturata non è molto semplice”.

L’infortunio alla costola non gli ha permesso di rispondere presente alla chiamata del CT Spalletti e al ritorno dalla sosta c’è il derby d’Italia, con uno sguardo allo scudetto: “Sente ancora dolore, vediamo nei prossimi giorni. Ce la farà per l’Inter? È difficile da dire, dipende il dolore a che livelli è da qui alla partita”. La forza della Juventus di quest’anno, che proverà a mettere in difficoltà la compagine guidata da Simone Inzaghi, è l’unione. Un aspetto che ha notato anche Locatelli fin da subito quest’anno: “Da quello che mi diceva Manuel a inizio stagione, le sue impressioni erano che il gruppo era unito e quando il gruppo è unito si possono fare anche cose importanti. Unito ancora di più dalle difficoltà esterne (ndr caso Pogba e caso Fagioli)? Il gruppo era già unito di suo, vanno tutti nella stessa direzione”.

Infine, ecco qual è il grande obiettivo di Locatelli per il futuro dopo aver rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2028: “Il prossimo grande obiettivo per Manuel è quello di vincere il primo scudetto in bianconero”. Riportare la Vecchia Signora a vincere.