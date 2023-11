Non solo Juve, in dubbio anche per il Napoli: niente da fare per Inzaghi

Inter, out non solo con la Juventus: il giocatore è in dubbio anche per la trasferta di Napoli. Inzaghi spera nel recupero lampo

La sosta delle nazionali ha regalato all’Italia la qualificazione ad Euro 2024, ma ha mietuto parecchie vittime. Tanti calciatori infatti hanno rinunciato alla chiamata delle rispettive nazionali per problemi fisici o si sono infortunati proprio in questa pausa.

Tra i giocatori finiti ko c’è Alessandro Bastoni, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per via di un risentimento al polpaccio destro. E la possibilità che il giocatore sia a disposizione per la supersfida contro la Juventus in programma domenica a Torino è praticamente nulla. Oltre che la Juventus, il difensore salterà anche l’impegno in Champions League contro il Benfica. Un match che conterebbe solo ai fini della classifica, visto che i nerazzurri sono già qualificati insieme alla Real Sociedad e si giocano il primo posto del girone con i baschi.

Guaio Inzaghi, Bastoni out contro la Juve: proverà ad esserci per il Napoli

Contro la Juventus ci sarà dunque un Inter totalmente rivoluzionata per quanto riguarda la difesa. Out Pavard e Bastoni, toccherà a de Vrij agire al centro della difesa, con Acerbi e Darmian ai suoi lati e Bisseck unica alternativa ai centrali.

⛔️ #Inter – Confermata la lieve lesione al polpaccio destro per #Bastoni dopo i nuovi esami svolti in mattinata: out per #Juventus e #Benfica, il difensore nerazzurro proverà a recuperare per la trasferta di #Napoli 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/a4RZowYCM3 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 21, 2023

Bastoni è stato sottoposto ad ulteriori esami in mattinata ed è stata confermata la lieve lesione al polpaccio destro. Il giocatore proverà a recuperare per la sfida contro il Napoli, in programma domenica 3 dicembre alle 20.45 al Maradona. Due trasferte complicatissime per la formazione nerazzurra, ma nel caso in cui l’Inter dovesse riuscire a centrare le vittorie in entrambi i casi, la squadra di Inzaghi darebbe uno scossone importante a quella che può essere la lotta scudetto. Certo, il tecnico spera di avere più uomini possibili a disposizione e il fatto che i sudamericani scenderanno in campo solo questa notte non è un buon fattore. Inzaghi si augura che Bastoni possa tornare presto al suo servizio, ma bisognerà evitare di forzare troppo i tempi, alla luce di un calendario ricco di impegni e di gare importanti.