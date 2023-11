Milinkovic non passa mai di moda: all’Inter a due condizioni | CM.IT

Milinkovic-Savic non sarebbe soddisfatto della sua avventura in Arabia Saudita: tornano i rumors sull’Inter e un presunto (anche se molto complicato) ritorno nel campionato italiano

Una suggestione che ritorna d’attualità. Sergej Milinkovic-Savic sarebbe già stufo della sua avventura in Arabia Saudita e vorrebbe già tornare in Europa.

L’ex alfiere della Lazio da voci di corridoio sarebbe finito nuovamente nei radar dell’Inter, che già nel recente passato (compresa la scorsa estate) aveva fatto più di un pensierino al ‘Sergente’. Come appurato da Calciomercato.it non risultato al momento contatti tra le parti, anche se è nota la stima di Marotta e Inzaghi per l’attuale centrocampista dell’Al-Hilal. I costi dell’affare sarebbero comunque improponibili e fuori portata attualmente per la società di Zhang, fermo restando comunque della volontà del club saudita di non privarsi dopo pochi mesi del giocatore visto l’oneroso investimento nell’ultima finestra di mercato. Milinkovic ha lasciato dopo otto stagioni la Lazio per 40 milioni di euro, firmando un contratto triennale fino al 2026 da circa 20 milioni netti a stagione. L’Al-Hilal non contempla ovviamente una partenza in prestito a gennaio, mentre la situazione potrebbe cambiare la prossima estate se Milinkovic spingesse per l’addio.

Calciomercato Inter, sogno Milinkovic: ostacolo ingaggio e tesoretto Barella

Il nazionale serbo è stato allenato da Simone Inzaghi ai tempi della Lazio ed è un pupillo inoltre di Beppe Marotta, che lo aveva a lungo corteggiato anche durante la militanza alla guida dell’area tecnica della Juventus.

Porte chiuse adesso per il rientro in Italia del classe ’95, difficile ma non impossibile invece per la prossima estate. Tutto dipende – oltre ovviamente alla volontà di Milinkovic – dalla sostenibilità dell’affare con il ‘Sergente’ che dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio per ritornare concretamente sulla lista della spesa del duo Marotta-Ausilio. L’Inter potrebbe spingersi a 5-6 milioni netti all’anno, mentre un’ipotetica valutazione dell’Al-Hilal per il cartellino del centrocampista nato in Spagna si aggirerebbe non sotto i 30 milioni di euro. A queste condizioni servirebbe uno sforzo importante da parte di Zhang, o una cessione eccellente: se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Barella, sarebbe evidentemente più facile reinvestire il tesoretto per Milinkovic. Fermo restando che ad oggi la dirigenza di Viale della Liberazione ha iniziato i colloqui per il rinnovo dell’ex Cagliari e per completare il centrocampo nella prossima stagione ha messo nel mirino in particolare i profili di Colpani e Zielinski.

Tornando a ‘SMS’ occhio anche alla Juventus oltre all’Inter, specialmente se Rabiot non dovesse rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’. I bianconeri avevano provato senza esito l’affondo l’ultima estate, prima che il patron laziale Lotito e Milinkovic cedessero agli assegni faraonici dall’Arabia Saudita.