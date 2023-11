Colpo di scena Inter, riecco Milinkovic-Savic: arriva l’annuncio

Torna ancora una volta il nome forte di Milinkovic-Savic associato all’Inter. Il serbo, oggi in Arabia, è stato associato nuovamente ai nerazzurri

L’Inter punta dritta allo scudetto e per farlo la dirigenza meneghina ha costruito una squadra importante consegnata tra le mani di Simone Inzaghi, che per il momento sta rispettando le alte aspettative che aleggiano sul club.

Il primo posto attuale fa ben sperare in attesa di tornare in campo per il big match contro la Juventus dopo la sosta. Al netto delle vicende legate al calcio giocato non mancano aggiornamenti intriganti anche sul mercato con il nome di Milinkovic-Savic che torna in auge.

L’ex laziale dopo anni da dominatore assoluto della medina in biancoceleste, la scorsa estate ha deciso di cedere alle lusinghe dei milioni arabi, andando a siglare un contratto importante con l’Al-Hilal, stessa squadra in cui militano anche Koulibaly e Neymar.

Calciomercato Inter, riecco Milinkovic-Savic: arriva l’annuncio

A riportare a galla il profilo del centrocampista serbo ci ha pensato il giornalista ‘Mediaset’ Marco Barzaghi, che ne ha parlato in un video approfondimento sul suo canale Youtube.

Barzaghi ha ammesso: “Torna il nome di Milinkovic-Savic associato all’Inter. Evidentemente è già stufo dell’esperienza in Arabia Saudita, nonostante lo stipendio da capogiro folle. Da capire che accordi possano esserci con le squadre arabe per liberare giocatori con ingaggi così onerosi e quanto possano chiedere loro per rientrare nel calcio che conta. Sicuramente Inzaghi aveva fatto il nome di Milinkovic-Savic però dovesse arrivare lui con la sua fisicità penso debba partire qualcuno. Al momento sono solo rumours. Si parla anche di Zielinski in un duello con la Juve”.

Si tratterebbe di un importante ritorno di fiamma per Milinkovic dopo gli accostamenti degli anni scorsi. Finora in Arabia ha messo a referto 4 gol e due assist tra campionato, coppa e Champions asiatica.