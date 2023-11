Lukaku alla Juve con la clausola: incubo Roma

La Juventus, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe interessarsi a Lukaku; una situazione che preoccupa e non poco la Roma

I campionati sono in pausa per lasciare spazio alle nazionali con gli azzurri che, grazie ai quattro punti tra Macedonia del Nord e Ucraina, si è qualificata ai prossimi Europei. Match carico di polemiche a causa del mancato rigore, nel finale, per i padroni di casa. Non solo l’Italia protagonista in questa sosta; bisogna, infatti, parlare di Lukaku capace di realizzare quattro gol nei primi quarantacinque minuti contro l’Azerbaijan.

Partita indimenticabile per l’attaccante belga che dimostra di essere in un grande stato di forma e questo non può che rendere felici i tifosi giallorossi in vista della ripresa del campionato. L’impatto di Lukaku nel mondo Roma è stato decisamente positivo; nove gol tra Serie A ed Europa League e la sensazione di poter dare un contributo fondamentale all’interno di una stagione dove i giallorossi vogliono levarsi diverse soddisfazioni.

I tifosi della Roma hanno accolto nel migliore dei modi l’attaccante belga e la speranza è quella di poterlo riscattare nel corso del prossimo mercato estivo; ricordiamo, infatti, che Lukaku è in prestito dal Chelsea. Il club capitolino sembra voler provare a riscattare il belga con i blues ad aver fissato il prezzo del centravanti a 37 milioni di sterline come riportato da Evening Standard. I giallorossi, però, devono fare attenzione al possibile inserimento della Juventus.

Lukaku, la Juve può tornare alla carica: la situazione

Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus sembrava interessata a Lukaku; il belga era stato individuato come l’obiettivo numero uno qualora Vlahovic avesse lasciato i bianconeri. Alla fine la trattativa non è andata a buon fine con il centravanti ex Inter finito nella capitale alla corte di Mourinho. Come detto Lukaku è in prestito, i giallorossi proveranno ad acquistarlo a titolo definitivo ma nel mercato tutto può succedere.

Ecco perché non è da escludere che la Juventus possa tornare alla carica del centravanti bega; i bianconeri, al momento in corsa per lo scudetto, potrebbero accontentare le richieste economiche del Chelsea e anche quelle del giocatore. Sull’attaccante in forza alla Roma sembra esserci anche l’interesse del Milan; i rossoneri hanno bisogno di un nuovo numero nove considerando la carta d’identità (non più giovanissima) di Giroud e Jovic che, fino a questo momento, non ha convinto.

Lukaku è, senza ombra di dubbio, uno degli attaccanti più forti della Serie A e dimostra di poter essere assolutamente decisivo nel massimo campionato italiano. La Roma vuole tenerlo con la Juventus che potrebbe tornare alla carica ed un Milan che osserva interessato; solo al termine della stagione scopriremo la verità sul futuro del centravanti.