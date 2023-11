Juve, il ‘sogno’ di Giuntoli si complica: “Consigliato ad Ancelotti”

Il Football director bianconero spera di portarlo a Torino nel prossimo calciomercato estivo, ma prezzo e concorrenza rendono complicata l’operazione

In casa Juventus la priorità è e sarà il centrocampo. Nell’imminente calciomercato di gennaio, infatti, Giuntoli sarà obbligato a rinforzare la linea mediana viste le squalifiche inflitte a Pogba e Fagioli. Come sta raccontando Calciomercato.it, ad oggi in pole c’è Kalvin Phillips in uscita dal Manchester City. L’inglese è probabilmente il più semplice da raggiungere, con il Football director bianconero che in vista dell’estate prossima punta invece a un profilo di grandissima prospettiva.

Il ‘sogno’ dell’ex dirigente del Napoli è Khephren Thuram, figlio dell’ex difensore della Juve Lilian e fratello minore di Marcus che tanto bene sta facendo all’Inter. Anch’essa sulle tracce del centrocampista in forza al Nizza di Farioli, secondo in Ligue 1, seppur ad oggi sarebbe avanti il club targato Exor.

Gli ostacoli per Thuram jr sono essenzialmente due: il prezzo, almeno 35/40 milioni di euro; la concorrenza di grandi club. Non solo inglesi, perché in queste ore è balzato fuori il Real Madrid che in mediana – vista l’età avanzata di Modric e Kroos – sarà chiamato a rinforzarsi non poco. Intervistato da ‘gianlucadimarzio.com’, l’agente esperto di calcio francese Oscar Damiani ha rivelato di aver “consigliato” il figlio d’arte nientemeno che “ad Ancelotti“.

Nato a Reggio Emilia il 26 marzo 2001, Khephren Thuram è uno dei pilastri dei rossoneri allenati dal ‘nostro’ Farioli, squadra rivelazione del massimo campionato transalpino e tra le rivelazioni in Europa in questa prima parte di stagione.

Juventus, Thuram il profilo ideale: ma la concorrenza può far salire il prezzo

Centrocampista capace di abbinare tanta qualità e dinamismo alla sua fisicità (è alto 192cm), Thuram sarebbe il profilo ideale per la mediana della Juve. Specie se non dovesse rinnovare Rabiot… Ma, appunto, portarselo a casa non sarà semplice.

Dai due Manchester al Liverpool passando per il PSG fino al Real Madrid, Thuram fa gola a mezza Europa e così il prezzo rischia di aumentare. Dovesse superare abbondantemente i 40 milioni, ecco che per Giuntoli e soci diventerebbe complicatissima la sfida ai top club del Vecchio Continente.