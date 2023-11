Bocciato da Pioli: il Milan lo cede a un altro club di Champions

L’avventura al Milan non sta andando nel migliore dei modi; poco minutaggio con Pioli e la possibilità di essere ceduto nel prossimo mercato

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato, ha pareggiato due a due in un risultato che ha lasciato molto amaro in bocca considerando il doppio vantaggio firmato Giroud e Reijnders. Un passo falso pesante perché i rossoneri hanno perso ulteriore terreno dalle prime posizioni della classifica; i ragazzi di Pioli sono a sei punti dalla Juventus e a meno otto dall’Inter capolista. Dopo la sosta ci sarà il match casalingo contro la Fiorentina; partita non semplice da affrontare considerando la assenza ma per i rossoneri non esiste alternativa, serve vincere in modo da sfruttare il big match tra Juventus ed Inter.

Abbiamo parlato della assenze; Pioli dovrà fare a meno di Giroud squalificato e Leao infortunato. Il centravanti francese sarà sostituito da Jovic chiamato a dare una risposta importante; fino a questo momento, il classe 1997 non è riuscito a fornire il contributo sperato con la casella gol e assist ancora ferma a quota zero.

Bisogna cambiare passo a partire dal match casalingo con la Fiorentina; i rossoneri non vincono da quattro partite (due pareggi e altrettante sconfitte) e, per uscire da questo momento complicato, devono poter contare sull’apporto di Jovic. Per l’attaccante rischia di essere l’ultima chiamata considerando le voci intorno al centravanti e il rischio che possa lasciare il Milan nella sessione invernale.

Jovic piace al Siviglia: il punto

La sessione invernale di mercato è fondamentale e consente alle squadre di migliorare la qualità della rosa in modo da affrontare la seconda parte di stagione senza troppe difficoltà. Un club con la necessità di cambiare pelle è il Siviglia il cui rendimento in Liga non è propriamente positivo: due vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte con soli cinque punti di vantaggio rispetto alla zona salvezza.

Servono rinforzi a maggiore ragione se, come riportato da TodoFichajes, Youssef En-Nesyri dovesse partire nel mercato invernale; l’attaccante è elemento fondamentale del Siviglia ma, di fronte alla giusta offerta, non è da escludere un suo addio. A quel punto, sembra piuttosto chiaro, la società dovrebbe intervenire sul mercato per regalare al tecnico un rinforzo offensivo con Jovic tra i possibili obiettivi.

L’attaccante rinforzerebbe l’attacco del Siviglia e, cosa non di poco conto, tornerebbe in un campionato che conosce molto bene; Jovic, infatti, ha vestito la maglia del Real Madrid ma sia esperienza (in uno dei club più importanti che esistano) non è stata poi così positiva. Il futuro del centravanti potrebbe essere nuovamente in Liga ma le prossime giornate di Serie A, con l’assenza di Giroud, rischiano di cambiare le carte in tavola; Jovic, dopo la sosta per le nazionali, vuole prendersi il Milan.