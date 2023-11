Milan, delusione Jovic: a gennaio tutto sull’ex Inter

Luka Jovic, fin qui, ha espresso un rendimento deludente con il Milan: il Diavolo cerca un alternativa in attacco a gennaio, occhio all’ex Inter

L’exploit giovanile all’Eintracht Francoforte aveva lasciato presumere, per Luka Jovic, un’altra carriera. Il serbo non si è più ripetuto a quei livelli, fallendo nell’approdo al Real Madrid. Anche se nella passata stagione, tra alti e bassi, aveva realizzato una stagione da 13 gol complessivi con la Fiorentina.

Numeri che avevano convinto il Milan a puntare su di lui come alternativa per il reparto offensivo. Fin qui, però, gli esiti sono stati fortemente deludenti. Sei presenze per 212 minuti, con un impatto impalpabile sul terreno di gioco. Molto meglio ha fatto Okafor, nei panni di alternativa a Giroud, anche se pure lo svizzero non sembra poter essere la soluzione. Ecco perché il Diavolo ha bisogno, a gennaio, di tornare sul mercato per mettere nuovamente mano alla prima linea. Le piste interessanti non mancano e ce n’è una che potrebbe portare a un ex Inter, di ritorno nel nostro campionato.

Milan, sfida lanciata al Manchester United: l’ex Inter per rilanciarsi

Non sarà facile, visto che c’è la concorrenza del Manchester United. Ma a quanto pare arrivano conferme sul fatto che il Milan stia pensando seriamente a Gabriel Barbosa, che qualche anno fa, ai tempi della sua apparizione in maglia nerazzurra (era la stagione 2016/2017) conoscevamo come Gabigol.

Lo riporta in Inghilterra il ‘Mirror’, che spiega come il Flamengo, visto il contratto in scadenza del giocatore nel 2024, sarebbe aperto a una cessione dall’importo complessivo intorno ai 25 milioni di euro. Lo United dal canto suo vorrebbe imbastire uno scambio con Antony per abbassare l’esborso. Il fronte di mercato potrebbe diventare piuttosto caldo nelle prossime settimane.