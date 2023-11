Gabigol torna in Serie A: rinforzo scudetto a gennaio

Possibile ritorno in Serie A per la meteora nerazzurra Gabigol, rinata in patria: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il Milan di Stefano Pioli è ufficialmente in crisi. Il crollo casalingo con l’Udinese ha certificato il difficile momento dei rossoneri, che sono a secco di vittorie da quasi un mese.

Dopo il successo sul campo del Genoa dello scorso 7 ottobre, Giroud e compagni sono usciti sconfitti contro Juventus, Paris Saint-Germain e Udinese e si sono fatti rimontare avanti 2-0 a Napoli. Il Milan è già scivolato a 6 punti dall’Inter capolista e deve inseguire anche nel girone di Champions.

Gennaio si avvicina e si parla già di calciomercato, come ammesso dallo stesso Pioli: “Un difensore a gennaio? Sto parlando col club, ci faremo trovare pronti”. Ma non solo il difensore.

Calciomercato, Milan e Manchester United su Gabigol

Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, il Milan sarebbe in corsa col Manchester United per l’ex Inter Gabigol.

Chukwueze sta ampiamente deludendo le aspettative e Romero non convince: la dirigenza rossonera potrebbe così tornare sul mercato anche per rinforzare le fasce d’attacco. Sulla lista ci sarebbe anche Gabigol, sondato però dal Manchester United. I Red Devils sono a caccia di un attaccante e punterebbero al prestito del calciatore dal Flamengo. La sua valutazione è di 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, ma non si esclude un possibile scambio con Antony. Il Milan è avvisato.