Angelozzi blinda Soulé e Barrenechea: “Si trovano bene”

Le prestazioni di Soulé e Barrenechea non sono passate inosservate ma il Frosinone non ha nessuna intenzione di lasciarli partire

Il Frosinone è una delle sorprese di questa prima fase di campionato; dopo dodici giornate, i ragazzi di Di Francesco hanno quindici punti con quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Una delle caratteristiche principali del club neopromosso è la capacità di proporre il proprio stile di gioco indipendentemente dall’avversario; aspetto che può togliere diverse soddisfazioni ad una squadra il cui obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile.

Due dei principali protagonisti del Frosinone sono Soulé e Barrenechea; arrivati entrambi in prestito dalla Juventus stanno fornendo un contributo importante con il primo capace di trascinare la squadra a suon di gol. Sul loro futuro è intervenuto il Guido Angelozzi.

Frosinone, deciso il futuro di Soule e Barrenechea

Due giocatori fondamentali per il Frosinone che ha, come principale obiettivo, la permanenza nel massimo campionato italiano; sul loro futuro, come detto, ha parlato Guido Angelozzi. Il direttore sportivo ha sottolineato a La Repubblica “Penso che resteranno con noi” per poi aggiungere: “Si trovano bene, non c’è motivo di interrompere il rapporto“. I due giocatori, dunque, nel prossimo mercato invernale non si muoveranno da Frosinone; il club ha assolutamente bisogno di loro per raggiungere la salvezza nel minor tempo possibile.