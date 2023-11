Milinkovic-Savic all’Inter, tutti schierati: “Colpo illegale”

Il centrocampista serbo si sarebbe stancato dopo pochi mesi dell’esperienza in Arabia Saudita

Potrebbe durare meno del previsto l’avventura di Sergej Milinkovic-Savic con la maglia dell’Al-Hilal. Il fortissimo centrocampista, che in estate ha lasciato la Lazio a titolo definitivo per un’offerta da 40 milioni di euro, si sarebbe già stufato dell’esperienza di questi primi mesi in Arabia Saudita.

A riportare l’indiscrezione nelle scorse ore è stato il giornalista ‘Mediaset’ Marco Barzaghi, il quale ha fatto il nome dell’Inter come possibile nuova destinazione in caso di ritorno in Italia. Il club nerazzurro già in passato era stato accostato all’ex centrocampista della Lazio, nonostante ufficialmente non si sia mai mosso con un’offerta ai biancocelesti. Considerata la presenza di Simone Inzaghi in panchina, per il ragazzo la destinazione interista potrebbe essere ancor più appetibile.

Calciomercato Inter, torna il sogno Milinkovic-Savic

Come ha già dimostrato in passato, Milinkovic-Savic è un calciatore che nel campionato italiano potrebbe fare la differenza ad altissimi livelli grazie allo straordinario predominio fisico, anche in una squadra in piena lotta per il titolo.

Una suggestione, questa, che di certo ha messo subito d’accordo i tifosi dell’Inter, i quali hanno commentato il video pubblicato dal cronista invocando l’arrivo a Milano del gigante serbo. Queste sono state alcune delle principali reazioni del popolo nerazzurro:

“Sergej sarebbe illegale. La vedo dura, ma la speranza è l’ultima a morire no?”.

“Ciao a tutti, Milinkovic è sempre stato un nostro obiettivo annualmente, speriamo sia la volta buona”.

“Mikinkovic-Savic potrebbe essere un gran colpo se come si dice si va verso la chiusura del rapporto con Sensi già a gennaio”.

“A me non dispiace per niente poi se potesse venire SMS, beh sarebbe bellissimo”.

Un solo giudizio negativo, infine, nei confronti di Milinkovic-Savic come possibile acquisto nerazzurro per il prossimo gennaio:

“Milinkovic-Savic è sopravvalutato. A me non piace, magari mi sbaglierò”.