Marotta guarda al futuro: Inter sulle tracce di Damar | ESCLUSIVO

C’è una nuova pista per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Marotta è interessato al giovane Damar dell’Hannover

Il giusto mix tra calciatori già affermati e talenti in prospettiva. E’ questa la politica che segue l’Inter sul mercato per provare ad anticipare la concorrenza e portare a Milano i campioni del futuro senza rinunciare a provare a vincere nel presente.

In tale ottica si registra un nome nuovo sul taccuino dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, l’Inter sta facendo seguire dai suoi scout il baby talento Muhammed Damar. Si tratta di un centrocampista offensivo classe 2004 nel giro della Nazionale della Germania Under 20. Come vi abbiamo raccontato ieri, oltre al passaporto tedesco essendo nato a Berlino, Damar è anche in possesso di quello turco e per questo il ct Montella sta provando a convincerlo a scegliere la Nazionale ottomana. Attualmente milita in prestito all’Hannover, nella Serie B tedesca, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Hoffenheim, con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Dotato già di un buon fisico (è alto 1.85, ndr) ha la capacità di giocare con entrambi i piedi in modo naturale. Il suo punto di forza sono i calci piazzati, compreso un gol ai pari età dell’Italia su punizione che ha spopolato su youtube.