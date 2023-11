Turchia, Montella prova il bis: dopo Yildiz un altro talento strappato alla Germania | CM.IT

Montella ha qualificato la Turchia agli Europei del 2024. Dopo Yildiz della Juventus, un altro talento col doppio passaporto potrebbe voltare le spalle alla Germania

Percorso netto. Da quando è stato nominato commissario tecnico della Nazionale turca, Vincenzo Montella non ha sbagliato un colpo. A ottobre sono arrivate le vittorie in trasferta contro la Croazia e in casa contro la Lettonia che sono valse la qualificazione anticipata agli Europei del 2024.

Nella serata di ieri, invece, è arrivato il successo di prestigio in amichevole in trasferta contro la Germania. Un 3-2 che ha visto tra i protagonisti anche Kenan Yildiz, 18enne centrocampista offensivo della Juventus, che ha vissuto una sorta di derby essendo nato a Regensburg.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Montella sta pensando di ripetere la stessa operazione con un altro giovane talento dotato di doppio passaporto tedesco e turco. Si tratta di Muhammed Damar, centrocampista classe 2004 nato a Berlino e cresciuto calcisticamente tra l‘Hertha e l’Eintracht Francoforte prima di trasferirsi all’Hoffenheim – attuale proprietario del suo cartellino – che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito in Serie B all’Hannover. Finora ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili della Germania fino all’Under 20, ma ora potrebbe fare il grande salto e scegliere di giocare per la Turchia. A marzo le prossime convocazioni, Montella ha quattro mesi di tempo per convincere Damar.