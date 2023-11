Contropartita più 42 milioni: così Vlahovic lascia la Juventus a gennaio

Nuovi rumors su un possibile addio alla Juventus di Vlahovic: senza rinnovo, il centravanti serbo può lasciare il club bianconero

Torna d’attualità un possibile addio alla Juventus di Dusan Vlahovic. Dopo un ottimo inizio di stagione con 4 reti in alternante gare di campionato, il centravanti serbo ha smarrito la via del gol complice anche un problema alla schiena.

L’ex Fiorentina inoltre è stato scavalcato nelle gerarchie offensive di Allegri, che nelle ultime gare gli ha preferito regolarmente la coppia formata da Chiesa e Kean. Scenario che si è ripetuto anche in nazionale, con il numero nove bianconero entrato solo nella ripresa della sfida di domenica contro la Bulgaria che ha consegnato il pass matematico per i prossimi Europei alla Serbia. Non è certamente un momento facile per Vlahovic e sul bomber classe 2000 sono tornate ad addensarsi diverse nubi sul futuro con la casacca della Juve. Oltre a un possibile scambio con l’Atletico Madrid per Morata, dalla Premier League non si esauriscono i rumors sull’interesse delle big inglesi per il serbo.

Calciomercato Juventus, cash più Thomas: il piano dell’Arsenal per Vlahovic

Sulle tracce di Vlahovic, già per la finestra di gennaio, ci sarebbe in particolare l’Arsenal come si legge oltremanica sulle colonne del ‘Sun’.

Quello del sodalizio londinese è un vecchio amore per l’ex Fiorentina, che già due anni fa aveva provato a portarlo in Premier prima del blitz da oltre 80 milioni di euro della Juventus per consegnarlo ad Allegri. I ‘Gunners’ sono a caccia di un attaccante per la sessione invernale del mercato e sono pronti a riprovare l’offensiva per Vlahovic. L’Arsenal non vorrebbe andare oltre un’offerta da 50 milioni di sterline (62 milioni di euro circa al cambio), con la ‘Vecchia Signora’ che invece valuterebbe il bomber almeno 70 milioni e che sta trattando il rinnovo oltre il giugno 2026 per spalmare l’oneroso ingaggio.

Gli inglesi per abbassare il prezzo di Vlahovic potrebbero inserire nell’affare il cartellino di Thomas Partey, in uscita a gennaio dalla squadra di Arteta. Il ghanese (che figura nella lunga lista degli obiettivi per la mediana di Allegri) vorrebbe lasciare immediatamente Londra stando al portale ‘Fichajes.net’ e l’Arsenal lo valuterebbe 18-20 milioni di euro. Thomas più cash: ecco il piano di Arteta per l’assalto a Vlahovic.