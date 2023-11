Vlahovic porta due big a gennaio: scambio Juventus per lo scudetto

La Juventus a caccia di rinforzi a gennaio per continuare a lottare con l’Inter nella corsa scudetto: Vlahovic sacrificato per il doppio colpo

Seconda giovinezza per Alvaro Morata con l’Atletico Madrid. Il centravanti della nazionale spagnola sta segnando a grappoli con l’Atletico Madrid ed è un rimpianto per le big italiane.

In estate infatti l’ex Juventus era stato sondato da Inter, Milan e Roma oltre alla stessa ‘Vecchia Signora’ per un ritorno a Torino, senza peraltro trovare l’incastro giusto per riportarlo in Italia. L’Atletico adesso si gode un Morata in grande spolvero e presto l’attaccante dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno con i ‘Colchoneros’. Simeone rimane uno dei suoi grande estimatori e nell’ultima finestra di mercato ha spinto per la permanenza del classe ’92 nella capitale iberica. A fronte di un’offerta sostanziosa però il destino di Morata potrebbe cambiare, riaprendo le porte per una terzo capitolo in Serie A dopo le due esperienza con la maglia della Juve. Non è un mistero che Allegri straveda per il nazionale spagnolo e che già l’ultima estate aveva messo nel mirino il ritorno alla Continassa del centravanti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic sacrificato: maxi affare con Morata e De Paul alla corte di Allegri

L’allenatore livornese sarebbe ben felice di riaccogliere Morata a Torino, sacrificando Dusan Vlahovic che nei mesi scorsi era finito peraltro nella lista dei sacrificati per arrivare a Lukaku.

Alla fine i bianconeri e il Chelsea non hanno trovato l’accordo sulla prezzo del serbo, che la Juve metterebbe sul mercato per un assegno tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Valutazione che complessivamente accorperebbe i cartellini di Morata (che segna il triplo rispetto a Vlahovic, 12 gol a 4 in stagione) e Rodrigo De Paul, altro osservato speciale di Giuntoli al ‘Wanda Metropolitano’ per rinforzare il centrocampo di Allegri. L’argentino ex Udinese sarebbe ritenuto il profilo perfetto del tecnico per rinforzare adeguatamente la mediana della ‘Vecchia Signora’, considerando anche le squalifiche di Pogba e Fagioli. Una proposta di scambio che potrebbe stuzzicare Simeone e l’Atletico, visto che i ‘Colchoneros’ già in passato avevano provato l’offensiva per portare Vlahovic alla corte dell’allenatore argentino. Una maxi operazione che in teoria soddisferebbe tutti e che regalerebbe alla Juventus due pupilli ad Allegri per tentare l’assalto allo scudetto nel duello in campionato con l’Inter.