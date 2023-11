Milan, offerta last minute: che beffa per Pioli

Rischiano di complicarsi i piani del Milan e di Stefano Pioli: l’obiettivo di mercato rischia concretamente di saltare a gennaio

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo la sconfitta con l’Udinese e il pareggio di Lecce, l’attenzione della squadra rossonera è rivolta al futuro. E ora anche sul mercato i piani rischiano di complicarsi.

Si avvicina la finestra invernale di calciomercato per il Milan, a caccia di rinforzi soprattutto nel reparto arretrato. Uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata dei rossoneri resta quello di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 in forza al Real Betis con cui ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno.

Ecco perché il club spagnolo sembra ormai essere rassegnato a dover perdere il giocatore passato per il settore giovanile del Barcellona e per lo Schalke 04 prima di diventare un punto fermo della squadra allenata da Manuel Pellegrini. In questa stagione il calciatore spagnolo ha già raccolto dieci gettoni di presenza tra campionato ed Europa League, ma a gennaio quasi sicuramente cambierà casacca.

Calciomercato Milan, rischia di saltare l’affare Miranda

Il Real Betis, dal canto proprio, è comunque soddisfatto per la possibilità di effettuare una buona plusvalenza attraverso la cessione del giocatore la cui attuale valutazione di mercato sfiora i dieci milioni di euro dopo la volontà di non rinnovare il contratto che lo lega ai Verdiblancos.

Inizialmente sembrava tutto fatto per il passaggio del giocatore al Milan, ma nelle ultime ore la situazione è radicalmente cambiata. È tutto legato all’ingresso sulla scena del Borussia Dortmund, entrato a gamba a tesa nella trattativa come spiegato da todofichajes.

Anche la formazione tedesca, infatti, è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e potrebbe sferrare l’assalto decisivo al classe 2000 che ha già racimolato undici gettoni di presenza in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04 nella stagione 2019/2020. Ad ogni modo, la sensazione è che per spuntarla, il Borussia Dortmund debba puntare solo ed esclusivamente sull’aspetto economico, dato che da tempo il Real Betis e l’entourage del giocatore hanno raggiunto un accordo di massima con il Milan.

Dunque, solo un ripensamento da parte del giocatore, magari a fronte di una offerta economicamente più invitante, potrebbe consentire al Borussia di soffiare il classe 2000 ai rossoneri.