Maldini riparte dal top club: resta in Europa

Il nuovo Manchester United di Sir Jim Ratcliffe sta prendendo forma. Il primo obbiettivo della dirigenza sarà un direttore sportivo e Paolo Maldini è la priorità assoluta.

Paolo Maldini, al termine della scorsa stagione, ha concluso la sua seconda avventura in rossonero, questa volta in veste di dirigente. Dopo l’addio al Milan, potrebbe tornare a lavorare per un Diavolo, ma questa volta in Inghilterra. Il nuovo Manchester United è infatti alla ricerca di una figura di spicco che possa riavvicinare i tifosi.

Il Manchester United sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti in società. La famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils dal 2005, sta per cedere una quota al ricco imprenditore inglese Sir Jim Ratcliffe. La squadra inglese, inoltre, non sta vivendo un periodo roseo neanche per quanto riguarda i risultati sportivi, faticando sia in Champions che in Premier League.

Il nuovo proprietario del club starebbe pensando ad una figura che possa collegare la dirigenza all’allenatore Eric ten Hag, e, secondo quanto riportato dal The Telegraph, la scelta potrebbe ricadere su Paolo Maldini. L’ex difensore, aveva svolto un ruolo simile anche in rossonero, in un momento in cui risultati faticavano ad arrivare. Con il suo aiuto il Milan è tornato a vincere trofei e competere in Europa, sfiorando anche una finale di Champions.

Non solo Maldini, un altro ex Milan nella lista dei Red Devils

La lista di persone che potrebbero ricoprire un ruolo da collante tra spogliatoio e dirigenza al Manchester United, non comprende solo Paolo Maldini. Anche un altro ex Milan è tra i possibili candidati a ricoprire l’incarico.

Sebbene Paolo Maldini sia la scelta numero uno del Manchester United, non resta l’unico. In pole per il ruolo nella dirigenza dei Red Devils c’è anche l’ex Milan Ricky Massara, scaricato in estate dai rossoneri. Il club inglese guarda molto al calcio italiano, infatti la lista di possibili candidati si conclude con il Capo del Reclutamento dell’Atalanta Lee Congerton e il Direttore Sportivo dell’Atletico Madrid Andrea Berta.