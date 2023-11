Non si fa più: la Juventus dice addio al colpo gratis

Per la Juventus c’è un improvviso cambio di programma: niente via libera alla cessione gratuita in prestito

La caccia è aperta. Cristiano Giuntoli è partito alla ricerca delle occasioni per rendere ancora più competitiva la Juventus. La priorità, neanche a dirlo, è di inserire un centrocampista nella rosa di Allegri, viste le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Come raccontato da Calciomercato.it, per Phillips la trattativa procede per il meglio e potrebbe arrivare nelle prossime settimane la fumata bianca. Il centrocampista del Manchester City potrebbe però non essere l’unico acquisto della società bianconera. I dirigenti, infatti, scandagliano il mercato alla ricerca delle opportunità e un’altra potrebbe arrivare proprio dalla Premier League.

Qui Jadon Sancho è in rotta con il Manchester United e soprattutto con ten Hag. Le critiche per essere rimasto fuori a settembre dalla sfida con l’Arsenal non sono state digerite dall’allenatore olandese che ha fatto fuori l’attaccante dalla rosa della prima squadra e non ha intenzione di cambiare idea senza ricevere prima le scuse del calciatore.

Una situazione che ha attirato l’interesse della Juventus, così come il Borussia Dortmund, che lavorano ad un prestito del 23enne.

Calciomercato Juventus, lo United fissa le condizioni per Sancho

Obiettivo dei bianconeri è arrivare ad avere Sancho in prestito con parte dello stipendio pagato dai Red Devils, stessa formula pensata anche dal Borussia Dortmund. Il Manchester United, però, non è dello stesso avviso.

Stando a quanto riferito da ‘ESPN’, infatti, il club inglese è disponibile a valutare anche una cessione a titolo temporaneo dell’attaccante, ma vorrebbe che il club dove andrà si faccia carico di buona parte dello stipendio e che venga fissata anche una commissione di prestito.

Una doppia condizione che potrebbe smontare l’ipotesi Juventus per Sancho che – come raccontato da Calciomercato.it – non ha intenzione di accettare la corte dell’Arabia Saudita e vorrebbe continuare a giocare in uno dei top 5 campionati. La Serie A potrebbe essere la scelta giusta: ma alle condizioni dello United.