Il Real Madrid lo mette sul mercato a 5 milioni: l’Inter fiuta il colpo

Gli occhi dell’Inter sul talento del Real Madrid che si sta mettendo in mostra nel campionato di Serie A: può liberarsi a prezzo di saldo

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è una delle rivelazioni finora della Serie A e non ha demeritato neanche a San Siro contro l’Inter malgrado la sconfitta per 2-0 contro la capolista.

Sono diversi i talenti che si stanno mettendo in vetrina nello scacchiere dei ciociari, ad iniziare da Soulé che ha convinto anche al ‘Meazza’ e che a meno di colpi di scena non tornerà subito alla Juventus per restare alla corte di Di Francesco per tutta la stagione e continuare così il percorso di crescita. In evidenza inoltre con la formazione neopromossa in Serie A anche Reinier, arrivato un po’ a sorpresa la scorsa estate al Frosinone al fotofinish del mercato. Il centrocampista brasiliano classe 2002 sta giocando adesso con continuità e ha messo a referto un gol e due assist al momento nella sua avventura in Italia.

Calciomercato Inter, Reinier nella lista di Marotta e Ausilio

Reinier ad agosto ha lasciato nuovamente in prestito il Real Madrid di Carlo Ancelotti, a caccia di una nuova opportunità dopo le deludenti parentesi al Borussia Dortmund e al Girona.

L’ex Flamengo sta facendo vedere adesso tutte le sue potenzialità e ha catturato l’attenzione proprio dell’Inter dopo la sfida di domenica sera a San Siro come rivela il portale iberico ‘Todofichajes.com’. I nerazzurri sono a caccia per la prossima stagione di un centrocampista di qualità e prospettiva dopo l’affare sfumato per Samardzic e Reinier si aggiungerebbe all’interesse sul mercato per il monzese Colpani. Il Real Madrid, che aveva acquistato il baby brasiliano nel 2020 per 30 milioni, ha deciso di mettere in vendita in estate il giocatore e vorrebbe ricavare un tesoretto superiore ai 5 milioni di euro. Marotta e Ausilio vigilano sulla situazione di Reinier, considerando anche l’operazione a prezzo di saldo del centrocampista di proprietà dei ‘Blancos’.