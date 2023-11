L’Inter studia il colpo ‘galactico’: nel mirino il fantasista low cost

L’Inter di Simone Inzaghi questa sera sfiderà il Frosinone di Di Francesco in occasione della dodicesima giornata di Serie A e attenzione al profilo di Reinier, fantasista brasiliano in prestito dal Real Madrid

L’Inter di Simone Inzaghi questa sera è chiamata ad un prova assolutamente da non sottovalutare. I nerazzurri, che mercoledì sera hanno regolato il Red Bull Salisburgo nel finale grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez, si trovano infatti di fronte il Frosinone rivelazione di Eusebio Di Francesco.

La squadra ciociara, tornata quest’anno nella massima serie dopo qualche stagione di purgatorio in Serie B, sta facendo benissimo in questo inizio di stagione grazie a diversi talenti arrivati in prestito dai maggiori club del panorama europeo, due in particolare stanno davvero facendo le fortune del club laziale: Matias Soule e Reinier. Il primo, di proprietà della Juventus, ha di recente scelto la nazionale argentina ed è di sicuro il migliore dei suoi finora in questa stagione. Il secondo invece, arrivato addirittura dal Real Madrid, si sta rilanciando dopo non essere stato in grado di dimostrare tutto il suo valore con la casacca dei Blancos che hanno investito per lui direttamente in Brasile. Il giocatore verdeoro classe 2002 è un fantasista dotato anche di un gran fisico che potrebbe diventare un nome caldo in chiave calciomercato anche per l’Inter di Beppe Marotta: andiamo ad analizzare nel dettaglio questa suggestione.

L’Inter pensa a Reinier: attenzione al colpo a basso costo

Reinier, che ha iniziato benissimo questo suo primo anno in Italia con la maglia del Frosinone, vedrà al termine della stagione scadere il suo prestito dal Real Madrid. L’intuizione di Guido Angelozzi, direttore sportivo della società ciociara, sta mettendo in mostra tutte le sue qualità che ne fanno un giocatore in grado di giocare in proiezione offensiva sia sulla fascia che in mezzo al campo, una sorta di mezz’ala avanzata potenzialmente letale quando si avvicina alla porta avversaria. L’attuale valutazione di Reinier non è alta, ma se dovesse continuare così il suo valore potrebbe tornare a rialzarsi. Il contratto di Reinier con il Real Madrid è in scadenza nel 2026, una durata non così lunga che potrebbe ulteriormente abbassare il suo prezzo e l’Inter, sempre a caccia di giocatori di questa qualità, potrebbe davvero pensare al giocatore brasiliano per rinforzare la sua linea di centrocampo.