Atalanta, via i casting per la difesa: si punta tutto su un ex Juventus

L’Atalanta prova a rinforzare il reparto difensivo nella finestra di mercato invernale: tutti i nomi sotto la lente d’ingrandimento.

L’Atalanta prova a rinforzare la difesa per consegnare a Gasperini un reparto più completo, complici gli infortuni in serie dei tasselli davvero molto importanti della retroguardia come Scalvini, Palomino e capitan Toloi.

In tal senso, secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, la Dea sta già iniziando a sondare il mercato per capire quali sono le reali possibilità, con l’obiettivo di andare sul sicuro e chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. La parola chiave è una sola: integrazione rapida.

Si cercano, dunque, profili già pronti, che giocano in Serie A, per ridurre al minimo, per quanto possibile, il rodaggio con il nostro campionato, il quale spesso ha creato parecchi problemi in passato anche a giocatori di caratura internazionale.

Ecco tutti i nomi presenti in lista, tra i quali spicca un ex Juventus ed un vecchio obiettivo della dirigenza bergamasca.

Calciomercato Atalanta, Hien torna di moda

Il primo nome della lista è quello di Isak Hien dell’Hellas Verona. Il 24enne svedese è una vecchia conoscenza dell’Atalanta, che l’estate scorsa era stato vicino al trasferimento in Lombardia, salvo poi far terminare il tutto con un nulla di fatto.

Il ragazzo sembra essere il profilo ideale, almeno sulla carta, per rinforzare la retroguardia, soprattutto in una squadra come quella di Gasperini che gioca a tre. A 10 milioni si potrebbe chiudere, parte dei quali potrebbero arrivare dai soldi stanziati e mai utilizzati per Buongiorno del Torino.

Il secondo nome in circolo, ma che al momento è e rimane solo una suggestione, è quello di Radu Dragusin del Genoa, che sta attirando l’interesse di tantissimi top club in Italia e non solo. Pista difficile, complicata, ma non impossibile.

Più accessibili, invece, Perez dell’Udinese, Diego Coppola del Verona ed Erlic del Sassuolo, per i quali le cifre potrebbero essere leggermente inferiori rispetto all’ex Juventus.