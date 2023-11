Monza, Gomez e la squalifica per doping: “È stato fregato”

Un importante messaggio per Alejandro Gomez, attaccante del Monza squalificato perché risultato positivo a un controllo antidoping



Risultato positivo a un controllo antidoping quando vestiva la maglia del Siviglia, Alejandro Gomez ha dovuto bruscamente interrompere l’avventura con il Monza.

Non è un momento semplice per Alejandro Gomez. L’attaccante argentino, tornato in Italia accettando la proposta del Monza dopo l’infortunio occorso a Gianluca Caprari, è stato subito fermato da una squalifica per doping. Il giocatore si è difeso a più riprese, spiegando di aver assunto uno sciroppo del figlio che conterebbe la sostanza che avrebbe fatto scattare la positività del controllo anti-doping a cui fu sottoposto durante la sua esperienza in Spagna con la maglia del Siviglia.

Un momento delicato di cui ha parlato anche Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, intervenuto in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’Albiceleste. Scaloni ha confessato di aver parlato con il giocatore ex Atalanta: “Con lui ho un ottimo rapporto, abbiamo giocato insieme a Bergamo” ha ricordato il ct argentino, sicuro del fatto che “quanto gli è capitato è una fregatura, penso che farà appello. Ci ha dato tanto e gliene siamo grati, ha tutto il nostro sostegno”.

Squalifica Gomez, parla il ct Scaloni

Nel corso della conferenza stampa in vista delle ostiche sfide con Uruguay e Brasile, il ct Scaloni ha parlato anche di altri giocatori noti al calcio italiano, partendo da Nico Gonzalez della Fiorentina che nella sua idea di calcio “gioca a sinistra, ha sempre fatto quello. Lui e Di Maria sono simili perché ci danno profondità“.

Lautaro Martinez si gioca il posto di centravanti con Alvarez: “Decideremo in base a cosa cerchiamo. Potrebbero anche giocare insieme, ma per questa partita non credo succederà”. E infine si registrerà il rientro di Dybala: “È un grande giocatore, per fortuna sta bene, è tornato dall’infortunio ed è regolarmente disponibile”.