Monza, da Gomez al mercato fino a Berlusconi: il ds Franco a tutto tondo

Monza, le parole del ds Michele Franco: da Papu Gomez e il focus sul mercato, fino al ricordo del presidente Berlusconi

“Sono arrivato qui nell’anno della promozione dalla Serie C alla B. In una società dove c’è una proprietà che ha scritto la storia del calcio italiano”. Dopo quella che è stata la prima storica stagione in Serie A, la favola Monza vuole proseguire nel migliore dei modi.

“Nel solco tracciato dal presidente Berlusconi” racconta il ds biancorosso Michele Franco, intervistato in esclusiva a ‘Radio Radio’. “Sono arrivato qui a Monza nella stagione 2019-2020: abbiamo vinto il campionato di Serie C. Dopo sono stato accolto nella famiglia Monza e ho avuto la fortuna di rimanere qua e di iniziare questo percorso da dirigente. Una famiglia guidata dal presidente Silvio Berlusconi: “Manca a tutti, in primis al nostro Ad Galliani. Se il Monza è in A lo deve a lui. Veniva a trovarci e sapeva trasmetterci tantissimo, anche quando non stava benissimo”.

Monza, Franco: “Focus sull’Italia. Colombo somiglia a Vieri, Gomez qui per una promessa”

Franco ha poi parlato anche di mercato. Dal Papu Gomez a quelli che potranno essere i prossimi obiettivi: “Gomez aveva fatto una promessa a Galliani e l’ha mantenuta”.

Il mercato sarà caratterizzato dall’italianità: “Il nostro focus è sicuramente quello dell’Italia e degli italiani, ma comunque noi monitoriamo tutti i campionati perché è giusto avere una visione di tutto quello che è il calcio europeo e non solo. Ci sono campionati interessanti dove comunque si possono pescare dei giocatori forti”. Tra i giovani italiani arrivati a Monza c’è Colombo, in prestito dal Milan: “Abbiamo fatto di tutto per prenderlo. Gli ottimi rapporti tra il Milan e il dottore oltre che i suoi trascorsi in rossonero hanno permesso di acquistarlo. Ha le caratteristiche del centravanti, è forte fisicamente. Un attaccante del passato che gli somiglia? Forse Vieri, ma sa che deve lavorare tanto”.