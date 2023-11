“Può sistemare i conti del club”: agente Lautaro ‘spaventa’ gli interisti

Torna a parlare il procuratore del bomber e capitano dell’Inter, che a breve prolungherà il contratto coi nerazzurri fino al 2028

Forse già entro fine anno, Lautaro Martinez rinnoverà il contratto con l’Inter. Il nuovo accordo avrà giugno 2028 come data di scadenza, con l’ingaggio del bomber argentino che salirà a circa 8 milioni netti a stagione. In sostanza il classe ’97, capitano e leader della squadra di Inzaghi, diventerà il più pagato della rosa nerazzurra e dell’intera Serie A. L’intesa sul prolungamento è in arrivo, come fatto intendere dal suo agente Camano.

Intervenuto a Tv Play, il procuratore del numero dieci dell’Inter ha detto che “credo arriveremo a un accordo buono sia per il club che per il giocatore se lavoriamo con tranquillità. Lautaro è concentrato al cento per cento sull’Inter e sta vivendo un momento di grandissima felicità, sono convinto che la società farà di tutto per arrivare a un accordo“.

A favorire la stretta di mano anche l’eccellente feeling tra lo stesso Camano e la dirigenza di viale della Liberazione: “C’è un rapporto di fiducia, per me l’Inter è una squadra dal grande cuore”.

Il rinnovo del contratto, però, non blinderà del tutto il classe ’97 di Bahia Bianca. Le ammiratrici sono aumentate negli ultimi mesi, complice il suo super rendimento, e poi c’è da considerare che il club di Zhang – come in generale quasi tutti quelli italiani – non naviga in buone acque.

A Tv Play, non a caso, Camano non dà certezze assolute sul futuro del suo assistito: “Se può restare a Milano a vita? Il calcio è quello che è… Bello immaginare una permanenza all’Inter a vita, ma nel calcio ci cono situazioni in cui la cessione di un giocatore può sistemare i conti del club…“.

Lautaro, inizio super: 16 gol in 14 partite e valutazione ‘alla Osimhen’

Lautaro ha iniziato alla grande la stagione con l’Inter, la sesta in Italia con la maglia nerazzurra.

In sedici partite, l’ex Racing Club ha totalizzato la bellezza di 14 gol tra campionato e Champions League. 2 gli assist del ‘Toro’, che Marotta e Ausilio valutano più di 100 milioni di euro. Si sussurra, in realtà, di una valutazione simile a quella di Osimhen, vale a dire 150 milioni.