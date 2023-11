Dybala-Juve, amore infinito: “Prima o poi si torna a casa”

Compie oggi gli anni Paulo Dybala, che a Roma sta continuando il suo percorso mentre non manca la nostalgia da parte dei suoi ex tifosi

I risultati della Roma dipendono strettamente dalle giocate di calciatori come Paulo Dybala. L’argentino, insieme a Lukaku, è al centro del progetto di Josè Mourinho e col suo mancino è chiamato ad illuminare la scena giallorossa esattamente come fatto nei suoi anni alla Juventus.

Stagioni, quelle in bianconero, rimaste scolpite nella mente dei tifosi juventini che ancora oggi portano nel cuore il fantasista argentino che esattamente il 15 novembre compie 30 anni. In data odierna è quindi il compleanno di Paulo Dybala, e non sono mancati anche gli auguri da parte della stessa Juventus che con una foto allegata ad un messaggio su Twitter ha voluto far sentire il proprio calore.

La Juventus e gli auguri a Dybala: i tifosi lo rivogliono a Torino

293 presenze condite da 115 gol e 48 assist per Paulo Dybala, che alla Juventus ha vissuto la parentesi più lunga e redditizia della propria carriera entrando di diritto nel cuore di molti.

Un affetto quello per Dybala da parte dei tifosi juventini evidentemente rimasto nel tempo come certificato dagli ultimi messaggi arrivati nei confronti della ‘Joya’. A margine del post di auguri della Juventus per l’argentino sono piovuti messaggi di affetto ed auguri da parte dei fan bianconeri, con alcuni di questi che hanno persino invocato un ritorno a Torino:

auguri paulino, prima o poi si torna a casa😍❤️ — PiGreco% (@ErasmoBarberio) November 15, 2023

L’unico motivo per cui tifare la Juventus fc riportatelo a torinooooooooooooooooooooooo — tommaso marcantognini (@tommasomarcant3) November 15, 2023

mi manchi — ☽ un po’ di te (@soff_icino) November 15, 2023

Tanti auguri Joya.

Ci manchi tantissimo Paulo!!! — Catia F (@CatiaF9) November 15, 2023

Riportatelo a casa, riportatelo a Torino 😭 — Camurrìa🦥🌊 (@valeria_b_) November 15, 2023