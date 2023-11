Addio Juventus: blitz del Barcellona per il fedelissimo di Allegri

Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna alimentano dubbi ed incertezze sul suo futuro, che sembra essere sempre più lontano dalla Juventus

Sono tante le note positive in casa Juventus, con i bianconeri che dopo la sosta ospita in casa l’Inter in un derby d’Italia ritornato a mettere in palio i posti nobilissimi della classifica e che potrebbe ripercuotersi anche in sede di mercato.

Dalla debacle di Sassuolo i bianconeri hanno infatti subito un solo gol, nell’ultima uscita di campionato contro il Cagliari. Forte di un’organizzazione difensiva ritornata a dettare legge, la compagine di Allegri si è issata al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze di distanza dall’Inter capolista. Il tecnico livornese, soprattutto in alcuni settori del campo, è stato costretto a fare di necessità virtù. Pur non disputando le Coppe, infatti, sia il centrocampo che la difesa sono stati letteralmente decimati dagli infortuni o da assenze di vario tipo. Tra queste, impossibile non menzionare quella di Alex Sandro, fermo da ormai quasi due mesi per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore brasiliano, al posto del quale Allegri ha schierato Gatti in concomitanza dell’assenza di Danilo, a meno di clamorosi colpi di scena dirà addio alla Juventus a fine stagione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche il Barcellona sulle tracce di Alex Sandro

Legato alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza la prossima estate, l’ex esterno mancino del Porto non dovrebbe sottoscrivere un nuovo prolungamento. Non è un caso che la Juventus si sia già mossa per ringiovanire il pacchetto arretrato con innesti puntuali dalla Next Gen e stia scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni alternative.

A fare il punto sulla situazione legata ad Alex Sandro ci ha pensato todofichajes.com. Secondo quanto riferito dal portale iberico, infatti, il brasiliano sarebbe finito nei radar di due club spagnoli. Oltre al Real Betis, infatti, anche il Barcellona avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire gli eventuali margini di manovra. I blaugrana, infatti, sarebbero alla ricerca di un nuovo profilo con il quale puntellare il reparto arretrato. Nella lista dei desideri, tra gli altri, ci sarebbe proprio il difensore della Juventus, sul quale però è forte l’interessamento del Betis.

Pellegrini, infatti, potrebbe prospettare al difensore brasiliano un discreto minutaggio. Aspetto sicuramente da tenere in considerazione e che potrebbe fare la differenza. Ad ogni modo la situazione è ancora in divenire. Una decisione, in un senso o nell’altro, non è stata ancora presa. Sembra piuttosto complicato, però, che la Juventus decida di prolungare il contratto di Alex Sandro per un altro anno.