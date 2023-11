Non solo Rudi Garcia: sta per saltare un’altra panchina in Serie A

Conferma solo a tempo per l’allenatore: si gioca tutto alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali. Le ultime

Sta per saltare un’altra panchina in Serie A arrivati alla terza sosta stagionale. L’esonero, stavolta, riguarda una big: Rudi Garcia è infatti ad un passo dall’addio e, come anticipato da Calciomercato.it, salgono le quotazioni di Mazzarri in casa Napoli.

Ieri il summit con Tudor non ha portato alla fumata bianca, nonostante il tecnico croato fosse davvero affascinato dalla panchina azzurra e disposto ad approfondire le condizioni contrattuali, con eventuali opzioni. Oggi il sorpasso di Mazzarri: l’ex tecnico azzurro potrebbe tornare a Napoli per concludere la stagione, prendendo una squadra in piena zona Champions e vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Ma non solo Rudi Garcia.

Verona, Baroni si gioca tutto contro il Lecce: le ultime

Stando alle ultime indiscrezioni, il Verona ha deciso il futuro di Baroni: confermata la fiducia al tecnico ma solo a tempo.

L’allenatore si giocherà tutto alla ripresa del campionato dopo la sosta, nella decisiva sfida contro la sua ex squadra, il Lecce. L’Hellas è reduce da cinque sconfitte consecutive e non vince dallo scorso 26 agosto, dal match vinto al Bentegodi contro la Roma di Mourinho. Penultimo posto in classifica e ultima spiaggia per Baroni: il suo futuro si deciderà col Lecce.