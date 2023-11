Napoli, Mazzarri nome caldo: nuovi contatti con ADL | CM.IT

Ore decisive in casa Napoli, sale Mazzarri per il possibile ritorno sulla panchina azzurra. Le ultime

La rivoluzione del Napoli vive una giornata fondamentale. Ieri il summit con Tudor non ha portato alla fumata bianca, nonostante il tecnico croato fosse davvero affascinato dalla panchina azzurra e disposto ad approfondire le condizioni contrattuali, con eventuali opzioni.

Tudor è già tornato in Croazia, a Spalato. Il suo profilo non è mai stato in cima alla lista di De Laurentiis, che già ad ottobre, dopo il no di Conte, ebbe l’opportunità di portarlo sulla panchina azzurra e decise di confermare Garcia a tempo, con i rovinosi esiti di questi giorni. Il presidente azzurro, sempre affascinato dagli ex, ha così deciso di tornare sulla pista Walter Mazzarri.

Napoli, sale Mazzarri: le ultime di CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo qualche approccio nelle scorse settimane, ieri De Laurentiis ha intensificato i contatti e oggi proseguirà a trattare con il toscano, che gli consentirebbe una soluzione ponte per poi tornare durante la prossima estate su profili più giovani con i quali far partire un nuovo progetto.

Come anticipato da Calciomercato.it, Farioli è il possibile tecnico del futuro, ma il presente del Napoli potrebbe guardare sorprendentemente al passato: la soluzione Mazzarri convince il patron e, in queste ore, è la più calda.