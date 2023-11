Niente Juve a gennaio, arriva l’annuncio UFFICIALE

Niente da fare per la Juventus a gennaio, arriva l’annuncio ufficiale da parte del direttore sportivo

Ai microfoni di TvPlay Guido Angelozzi aveva sottolineato come la Juventus non avesse chiesto Soule e Barrenechea, aprendo però le porte ad un possibile ritorno a gennaio.

Ora la musica sembra essere cambiata. Il ds del Frosinone, in un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, ha infatti chiuso le porte ad un possibile ritorno in bianconero in particolare della seconda punta argentina. Vi avevamo già raccontato come i bianconeri non avessero avanzato nessuna richiesta ai ciociari. E ora Angelozzi sembra chiudere (quasi) definitivamente le porte ad un addio ai ciociari a gennaio per tornare a Torino a disposizione di Massimiliano Allegri. “Abbiamo studiato con la Juventus un percorso che prevede la sua permanenza da noi fino a giugno e ritengo che fino ad allora resterà qui”.

Juventus, niente ritorno di Soule a gennaio: Angelozzi chiude la porta

Vi avevamo anticipato come non sussistessero basi per un ritorno dell’argentino in quel di Torino a gennaio: Soule sta molto bene a Frosinone, gioca con continuità ed è difficile pensare ad un addio.

E le parole di Angelozzi seguono proprio questa strada. “Abbiamo un ottimo rapporto con la Juventus e, nel caso, ragioneremo su un suo ritorno anticipato a Torino, ma in questo momento non è uno scenario concreto” ha sottolineato il ds dei gialloblù. Non sono poi mancate parole d’elogio da parte del dirigente frusinate nei confronti dell’argentino: “Ha una personalità fuori dal comune. L’aspetto di lui che più mi ha impressionato è proprio questo suo atteggiamento: non ha paura di niente, punta sempre l’avversario. L’ha dimostrato contro l’Inter. A livello tecnico è eccellente e ora sta migliorando anche a livello fisico. Si allena come un matto, gioca con continuità e ora risulta più consistente anche in fase difensiva”.