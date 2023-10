Ritorno immediato alla Juve: cambia tutto, via libera ufficiale

Angelozzi ha raccontato del momento positivo del Frosinone toccando l’argomento calciomercato che chiama in causa la Juventus

Guido Angelozzi, il direttore tecnico del Frosinone, è intervenuto sul canale Twitch di TvPlay.it per parlare dell’ottimo avvio della sua squadra ma anche di calciomercato. Quello dei ciociari è stato e sarà legato a quello della Juventus.

In particolare Angelozzi si è espresso a favore dell’allenatore Eusebio Di Francesco e di alcuni talenti come Soule e Barrenechea. Infine ha anche raccontato la sua soddisfazione di vedere l’ex Gatti alla Juventus.

Il Frosinone ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con 12 punti conquistati nelle prime 8 gare. Nonostante l’addio dell’allenatore Grosso, i laziali sono riusciti a dare seguito agli ottimi risultato ottenuti in Serie B lo scorso anno, grazie alla guida di Eusebio Di Francesco.

Il direttore tecnico Guido Angelozzi, intervenuto ai microfoni di TvPlay.it, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sull’ex manager della Roma: “Mi mettevo a ridere quando gli davano del bollito. Non ho avuto coraggio, conoscevo le sue qualità”.

Oltre al gran lavoro dell’allenatore, il Frosinone sta proseguendo a pieno ritmo la stagione grazie ad alcuni giovani di buone speranze. In particolare i laziali hanno una proficua collaborazione con la Juventus che da anni fa crescere i propri giocatori tra le fila dei Ciociari. Angelozzi si è anche espresso in merito alla questione: “Abbiamo un bellissimo rapporto con la Juve. Al momento non ci hanno chiesto indietro Barrenechea e Soulè, ma nel caso ci sediamo e discutiamo“.

In più il direttore tecnico del Frosinone, ha anche parlato di Federico Gatti, attuale calciatore bianconero, che in passato aveva vestito la maglia del Frosinone: “E’ una grande soddisfazione per lui, lo abbiamo preso in Serie C e in 6 mesi l’abbiamo venduto alla Juve. Sono sicuro che diventerà un titolare inamovibile, grazie al suo carisma e la sua forza”.

Angelozzi: “Soulé è come Dybala”, il futuro della Juventus è in buone mani

Il direttore tecnico del Frosinone ha elogiato pienamente Matias Soulé, che sta trascinando i ciociari. Il talento classe 2003 sta mostrando le sua abilità in questa Serie A e ciò potrebbe essere un vantaggio non solo per la Juventus.

Durante l’intervista a TvPlay.it, il direttore tecnico del Frosinone Guido Angelozzi si è lasciato andare a delle dichiarazioni al miele per il talento italo-argentino Matias Soule: “È fortissimo come attaccante esterno, al momento la Juve gioca con un altro modulo, ma grazie alle sue caratteristiche può fare anche la mezz’ala. Gli manca ancora la cattiveria per andare al gol, sotto gli altri aspetti però è fenomenale. Mi ricorda nel modo di giocare Dybala“.

La grande esplosione del talento di Soulè non è solamente una buona notizia per la Juventus. Il calciatore, infatti, è nato in Argentina, ma ha origini italiane e non essendo mai stato convocato nella prima squadra dell’Albiceleste, potrà essere utilizzato dal CT Spalletti. In merito si è anche espresso Angelozzi: “Sta scegliendo, è indeciso tra le due nazionali perché è molto amico di Dybala e Di Maria”.

Simone Giri