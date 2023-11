La Juve pronta ad un nuovo rinnovo: “È la sua priorità”

Dopo i rinnovi di Gatti e Locatelli, la Juventus si appresta a chiudere per un altro prolungamento: “L’idea a Giuntoli è venuta ad agosto”

Nel momento più complicato, con la squalifica di Nicolò Fagioli e Paul Pogba sospeso in attesa di conoscere il proprio destino, la Juventus si è unita e ha trovato solidità. Anche grazie ad un trio difensivo che si è dimostrato praticamente insuperabile: quello composto da Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani.

Il centrale ex Frosinone ha trovato il rinnovo di contratto nelle scorse settimane, mentre per gli altri due potrebbe arrivare presto. Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato ai microfoni di Tuttosport riguardo al bel momento di Daniele e al futuro del difensore classe ’94. “Ha fatto un gol alla Giroud col corpo: contava solo metterla dentro”. Riguardo al momento d’oro di Rugani ha aggiunto: “I centrali raggiungono il top della maturazione a quell’età. Daniele ha 29 anni e sta toccando ora certi picchi di rendimento. Se pensiamo che Barzagli approdò la Juve a 30 anni e da allora è stato per 5-6 anni il miglior centrale d’Europa”. Dopo aver riconquistato la fiducia dei tifosi, ora Rugani sogna la Nazionale.

Rugani verso il rinnovo con la Juve, l’agente: “È la sua priorità”

Le belle prestazioni di Daniele Rugani e la continuità che sta trovando ha fatto andare in tendenza l’hashtag Rugani in Nazionale, una circostanza molto gradita dall’agente: “La Nazionale è un suo sogno e mi auguro possa coronarlo in futuro”.

Un altro aspetto molto interessante dell’intervista a Davide Torchia è quello sulla juventinità di diversi protagonisti dell’undici bianconero. “Avere in squadra un giocatore italiano che prima ne è stato tifoso e sognava di indossare quella maglia dà qualcosa in più. Locatelli e Rugani ne sono l’emblema”. Il tema più caldo, in ogni caso, è quello del rinnovo di contratto: anche perché il centrale andrebbe in scadenza il prossimo 30 giugno altrimenti.

L’agente conferma quanto vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, la volontà di tutte le parti in causa è di proseguire insieme. Davide Torchia, in questo senso, ha dichiarato: “Le carte sono sul tavolo e sono chiare. Prolungare il contratto è sempre stato il nostro obiettivo. L’idea del rinnovo era già venuta a Giuntoli ad agosto, a Daniele ha fatto molto piacere la mossa della società”. Ora serve solo l’ultima chiamata per poi passare alle cose formali.