Juve, Rugani ritrova il campo e attende il rinnovo | CM.IT

Rugani ha ritrovato il campo con la Juventus e ora attende il rinnovo di contratto: le ultime sul prolungamento del centrale bianconero

Daniele Rugani è una figura quasi unica nel panorama bianconero: da una parte i tifosi che non sembrano cogliere a pieno la sua importanza, dall’altra la società e l’allenatore che lo apprezzano moltissimo e che sanno di poter contare su di lui.

Proprio come nelle ultime partite, dove con la complicità degli infortuni dei suoi compagni di reparto ha ritrovato il campo e ha dato continuità di prestazioni. Nelle quattro partite in cui è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri (Lecce, Atalanta, Milan e Verona), la Juventus non ha subito gol e ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio. Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei mesi scorsi, prima Daniele doveva ritrovare il campo e poi sarebbe arrivato il rinnovo. Ecco qual è la situazione al momento.

Juve e Rugani avanti insieme, ma serve ancora tempo per il rinnovo | CM.IT

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nonostante la volontà di tutte le parti in causa sia quello di andare avanti insieme, l’incontro decisivo per il rinnovo di contratto di Daniele Rugani non c’è ancora stato ed è programmato un po’ più in là nel tempo.

Il classe ’94 è disposto a ridursi lo stipendio, ora da 3 milioni netti a stagione, pur di restare a Torino e la Juventus è pronta a garantirgli più anni di contratto. L’obiettivo di Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli è quello di ridurre in maniera sensibile l’impatto del difensore a bilancio, ma di continuare insieme. L’ottimismo per il rinnovo di contratto di Daniele Rugani resta valido per tutte le parti in causa.

Anche perché trovare un giocatore che sappia restare in panchina senza appesantire l’ambiente e, poi, farsi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa non è semplice. Inoltre, è uno di quei giocatori in grado di trasmettere quei valori perseguiti dalla Juventus: con uno stipendio più basso rappresenterebbe una vera e propria risorsa per i bianconeri. Si tratta solo di attendere ancora un po’, poi salvo sorprese arriverà il rinnovo di Rugani.