Incubo Correa, torna da Inzaghi: grana Inter da 25 milioni

Joaquin Correa sta deludendo nella sua parentesi al Marsiglia: tra mancato riscatto, ingaggio e ammortamento, il ‘Tucu’ impatterebbe negativamente per le finanze dell’Inter

L’Inter non perde un colpo in campionato e si presenterà in vetta alla classifica con due lunghezze di vantaggio sulla grande rivale Juventus in vista dell’attesissimo Derby d’Italia dell’Allianz Stadium dopo la sosta per le nazionali.

Miglior difesa e attacco finora del torneo per la squadra di Simone Inzaghi, con il tandem formato da Lautaro Martinez e Thuram che in tutte le competizioni ha già confezionato la bellezza di 19 reti. Il francese sta facendo faville e ha avuto subito un grande impatto nella realtà nerazzurra, mentre stanno faticando decisamente di più Arnautovic e Sanchez dietro la coppia dei titolarissimi. Anche per questo Marotta e Ausilio si stanno muovendo con anticipo sul mercato per un nuovo attaccante, non tanto per gennaio ma in funzione della prossima estate. Un centravanti dal profilo giovane e di prospettiva, ma allo stesso tempo già con un pedigree certificato alle spalle. L’eccezione in questo senso può essere rappresentata da Taremi, bomber navigato e in scadenza contrattuale con il Porto e che quindi arriverebbe a Milano a parametro zero.

Calciomercato Inter, Correa è (sempre) un problema : riscatto lontano per il Marsiglia

A giugno però potrebbe presentarsi una grana per la dirigenza di Viale della Liberazione, ovvero il ritorno ad Appiano Gentile di Joaquin Correa.

L’argentino lo scorso agosto si è accasato in prestito oneroso (2 milioni) al Marsiglia, con diritto di riscatto che prevede l’obbligo a 10 milioni di euro con l’eventuale qualificazione diretta al nuovo format a girone unico della Champions League del club francese. E al momento, dopo dodici giornate di campionato, l’Olympique è lontanissimo (-11) dal terzo posto in classifica occupato dal Monaco e che vale l’accesso al tabellone principale del torneo europeo più prestigioso. Correa inoltre sta deludendo a livello di prestazioni e gol nella sua avventura Oltralpe: appena sei partite da titolare in tutte le competizioni e nessuna rete messa a referto. Il ‘Tucu’ – e questa non è una novità – è stato frenato dai soliti problemi fisici e neanche sotto la gestione Gattuso dopo l’esonero di Marcelino è riuscito a cambiare marcia. Il ritorno all’Inter sarebbe pesante per le casse di Zhang, considerando che tra ingaggio al lordo (6,5 milioni) e ammortamento l’ex Lazio avrebbe un impatto da 15 milioni di euro sui conti nerazzurri.

La prossima estate Correa andrebbe a un anno dalla scadenza di contratto con il sodalizio vicecampione d’Europa e peserebbe sulle finanze interiste per 8,5 milioni. Senza quindi il riscatto del Marsiglia, la coppia Marotta-Ausilio dovrà cercare una nuova pretendente in grado di sborsare un assegno non inferiore al valore a bilancio dell’argentino per non incorrere in una minusvalenza, con il rischio in caso di permanenza alla corte di Inzaghi di perderlo a parametro zero nel 2025. Correa era sbarcato all’Inter nell’estate 2021 dalla Lazio per un affare complessivo da quasi 34 milioni di euro tra prestito, riscatto e commissioni.