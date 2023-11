Napoli, torna Mazzarri: UFFICIALE, c’è il tweet di De Laurentiis

Sono ore decisive in casa Napoli per la panchina: Rudi Garcia ad un passo dall’esonero, le ultime su Tudor e Mazzarri

Sono ore frenetiche in casa Napoli in questi primi giorni di pausa per le Nazionali. Il ko con l’Empoli ha decretato la fine dell’avventura di Rudi Garcia: De Laurentiis ha subito contattato Tudor, come anticipato da Calciomercato.it, e nella giornata di ieri sono proseguiti colloqui e riunioni.

La prima scelta del presidente De Laurentiis sembrava Igor Tudor, scatto Mazzarri nelle ultime ore. Ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla giornata in casa Napoli.

15:16 UFFICIALE: Mazzarri torna al Napoli Ora è arrivata anche l’ufficialità: esonerato Garcia, Aurelio De Laurentiis ha annunciato anche il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli. “La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia – il comunicato del club azzurro – A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi”. Contestualmente il presidente ha twittato: “Bentornato Walter”.

16:00 Mazzarri torna al Napoli: le cifre dell'ingaggio Ormai si attende solo l’ufficialità per il ritorno di Walter Mazzarri al Napoli: il tecnico firmerà fino a fine stagione con un ingaggio tra gli 800mila e il milione di euro.

13:38 Napoli, torna Mazzarri: ufficialità attesa nel pomeriggio Ci siamo per il ritorno al Napoli di Walter Mazzarri. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’annuncio dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Col tecnico toscano, che già da qualche ora aveva di fatto vinto il ballottaggio con Igor Tudor, è stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino a fine stagione con opzione.

13:25 Mazzarri-Napoli, nel pomeriggio possibile la chiusura De Laurentiis sempre più propenso ad accogliere nuovamente Walter Mazzarri alla guida del Napoli: la chiusura dell’affare che potrebbe arrivare addirittura nel pomeriggio.

12:50 Per Mazzarri si attende solo il sì di De Laurentiis Walter Mazzarri sempre più vicino alla panchina del Napoli: si attende ormai solo il sì di Aurelio De Laurentiis.

11:05 ESCLUSIVO | Terminato incontro ADL-Mazzarri: fumata bianca in arrivo Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Walter Mazzarri ha avuto esito positivo: il tecnico livornese giocherà con il 4-3-3 e l’opzione per il secondo anno è condizionata solamente alla vittoria del campionato o al raggiungimento delle semifinali di Champions League.

10:48 Napoli, da Cavani-Lavezzi-Hamsik a Osimhen-Kvara-Politano: come renderà la squadra con Mazzarri Walter Mazzarri potrebbe tornare al Napoli: da Cavani-Lavezzi-Hamsik a Osimhen-Kvara-Politano: come cambieranno gli azzurri.

10:13 Napoli, Mazzarri nome caldo: nuovi contatti con ADL | CM.IT Ore decisive in casa Napoli, sale Mazzarri per il possibile ritorno sulla panchina azzurra. Tutti gli aggiornamenti di CM.IT.

09:40 Da Tudor a Mazzarri: De Laurentiis incontra anche l'ex Tudor resta in attesa di una risposta definitiva da parte di De Laurentiis. Nelle ultime ore, però, stanno salendo le quotazioni di Mazzarri, che ha già guidato la squadra azzurra e conosce l’ambiente: incontro questa mattina fra il tecnico e la società.