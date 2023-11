Dai nerazzurri al Newcastle: il top per sostituire Tonali

Sandro Tonali non potrà giocare per dieci mesi e il Newcastle sta cercando un sostituto. Gli inglesi hanno messo nel mirino un centrocampista top dei nerazzurri

Il Newcastle sembrerebbe pronto a tornare a fare spese in Serie A, dopo l’acquisto di Sandro Tonali della scorsa estate. L’obbiettivo sarebbe un centrocampista, proprio per sostituire l’ex Milan squalificato per il caso scommesse. I Magpies hanno messo nel mirino un top dell’Atalanta, che sta stupendo tutti questa stagione.

La squalifica per 10 mesi di Sandro Tonali ha rimescolato le carte in tavola per il Newcastle. L’ex giocatore del Milan era stato uno degli acquisti più onerosi della storia del club, ma ora i Magpies dovranno farne a meno per tutta la stagione. Per ovviare al problema gli inglesi potrebbero tornare sul mercato a gennaio, acquistando un sostituto temporaneo.

Nel mirino dei bianconeri, secondo fonti provenienti dall’Inghilterra, è finito Ederson dell’Atalanta, uno dei pilastri del centrocampo di Gian Piero Gasperini. Il brasiliano era sbarcato in nerazzurro nel luglio del 2022, prendendosi piano piano la titolarità e l’affetto dei tifosi. Le caratteristiche dell’ex Salernitana sono molto diverse da quelle di Tonali, ma potrebbero ugualmente rientrare nello schema tattico del Newcastle.

Ederson al Newcastle: le cifre dell’operazione

Per l’Atalanta Ederson è diventato un giocatore fondamentale e difficilmente se ne vorrà privare. Il Newcastle, però, è pronto a fare un’offerta faraonica per strappare ai nerazzurri il cartellino del giocatore brasiliano, già nella prossima sessione di mercato.

Ederson è uno dei pilastri del gioco offensivo di Gasperini. Per questo motivo l’Atalanta si priverebbe del giocatore solo di fronte ad un offerta irrinunciabile. La cifra che il Newcastle potrebbe offrire per convincere i nerazzurri potrebbe avvicinarsi ai 40 milioni di euro. I bianconeri non vorrebbero aspettare l’estate, ma sarebbero pronti ad acquistare il calciatore già a gennaio.

Il brasiliano, però, non è l’unica alternativa per sostituire Tonali. I Magpies, infatti, stanno anche sondando il terreno per Ruben Neves, attualmente in forza all’Al Hilal. Il portoghese sarebbe la soluzione più facile per gli inglesi, in quanto il proprietario del club arabo è il fondo PIF, che è al comando anche del Newcastle. Viene monitorato come piano di riserva anche Kalvin Phillips del Manchester City, obbiettivo anche per il mercato della Juventus.