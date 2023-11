Kalvin Phillips, la Juve ci lavora: chi è il centrocampista, obiettivo bianconero

La Juventus lavora sul mercato, per farsi trovare pronta e preparata nel mese di gennaio. Non è un segreto che la dirigenza bianconera sia alla ricerca di una pedina da inserire nella rosa e per la precisione nel reparto di centrocampo

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, in tal senso, sono volati a Londra, per cogliere opportunità d’oltremanica. Come raccolto da Calciomercato.it, la Juventus ha incontrato gli agenti di Calvin Philips del Manchester City.

Il reparto di centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri è quello in maggiore sofferenza. Aver perso due giocatori coma Paul Pogba e Nicolò Fagioli non ha messo nelle migliori condizioni il tecnico, che sta facendo di necessità virtù.

In tal senso, si registra a Londra un incontro tra gli uomini di mercato bianconeri – Giuntoli e Manna – e la CAA Stellar, agenzia che cura gli interessi, tra gli altri, di Calvin Phillips. Il giocatore inglese, classe ’97, è nato a Leeds e si è formato nella storica società della sua città, per poi passare nel Manchester City nel 2022 per 50 milioni di euro.

Nella capitale inglese la dirigenza juventina ha incontrato i rappresentanti del calciatore. Le parti lavorano per trovare la quadra con i ‘citizens’. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it la Juventus studia per il prestito fino a giugno. L’occasione c’è, dato lo scarso impiego del centrocampista da parte di Pep Guardiola, allenatore della formazione campione d’Europa. Questa stagione Phillips ha giocato in sette occasioni, per un totale di soli 186′ con la maglia azzurra di Manchester.

Calciomercato Juventus: chi è Kalvin Phillips, l’obiettivo di mercato per il centrocampo bianconero

Il centrocampo della Juventus è alla ricerca di una pedina di qualità e quantità da inserire a metà della stagione nell’organico di Allegri. I bianconeri, come raccontato, hanno incontrato gli agenti di Kalvin Phillips. Chi è il giocatore del Manchester City?

Kalvin Phillips è una ‘invenzione’ di Marcelo ‘El Loco’ Bielsa, che ne ha esaltato le caratteristiche, aiutandolo ad emergere nella sua carriera. Nasce a Leeds il 2 dicembre del ’95, nel quartiere popolare di Wortley a due passi dallo stadio del Leeds United. Inglese, ma nato dall’unione del padre jamaicano e della mamma irlandese, non ha una infanzia semplice. Il papà, con cui condivide la seconda cittadinanza, entra ed esce di prigione e la madre si barcamena per poter sostentare Kalvin e i suoi fratelli.

Inizia a giocare nella formazione del suo quartiere, poi a 15 anni la chiamata del Leeds e quindi l’inizio della sua ascesa. L’incontro con Bielsa è poi la scintilla che da il là all’esplosione di Phillips che si prende il Manchester City e anche la nazionale dei ‘Tre Leoni’. Con Guardiola non scocca l’amore, il catalano gli preferisce spesso Rodri, troppo importante per i ‘citizens’ a detta dello stesso allenatore. Proprio la permanenza nella selezione dell’Inghilterra potrebbe spingerlo a cambiare aria nella seconda metà di stagione, per non perdere l’opportunità di partecipare ai prossimi europei. La Juve ci sta lavorando seriamente e concretamente.