Affari inglesi per la Juve: il centrocampista arriva con lo scambio

La Juventus sta lavorando per consegnare un centrocampista ad Allegri a gennaio: non è da escludere lo scambio in Premier League

La sosta delle nazionali interrompe una striscia positiva della Juventus, che nell’ultimo mese è riuscita a trovare solidità e equilibrio, e al ritorno in campo ci sarà il derby d’Italia. Massimiliano Allegri, anche se non lo ammette pubblicamente, sta iniziando ad avere pensieri di scudetto e nel mercato di gennaio un rinforzo a centrocampo sarà fondamentale in questo senso.

Diversi sono i profili presi in esame dagli uomini di mercato bianconeri, con il tecnico livornese che vorrebbe un giocatore esperto e subito pronto per fare la differenza in Serie A. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva su Calciomercato.it settimana scorsa, la missione londinese di Manna e Giuntoli aveva come protagonista principale Kalvin Phillips, ma in Premier League non è l’unico giocatore seguito dalla Juve. Non è da escludere uno scambio in Inghilterra per consegnare il nuovo centrocampista ad Allegri.

Il Tottenham segue Iling-Jr: può essere la chiave per Hojbjerg

Dopo aver terminato la scorsa stagione in maniera brillante, mettendosi in luce come uno dei migliori prospetti in casa Juve, Samuel Iling Jr sta trovando meno il campo quest’anno e i bianconeri potrebbero anche valutare delle offerte per lui.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, il Tottenham sarebbe interessato all’esterno inglese che i bianconeri valutano 20 milioni di euro. L’interesse degli Spurs potrebbe anche essere utilizzato dalla dirigenza juventina come moneta di scambio per arrivare a Pierre-Emile Hojbjerg. Il 28enne danese ha tutte le caratteristiche ricercate da Massimiliano Allegri per il mercato di gennaio, ma il Tottenham perderà diversi elementi per la Coppa d’Africa e non vorrebbero perdere altri pezzi. Ecco perché l’inserimento di Samuel Iling-Jr nell’operazione potrebbe essere la svolta: gli Spurs avrebbero un rinforzo per Postecoglu e Allegri il tanto desiderato centrocampista.