Dalla Juve al Milan: 30 milioni a gennaio

Juventus e Milan potranno essere grandi protagoniste nel prossimo mercato di gennaio: per il giocatore servono trenta milioni

Juventus e Milan sono due squadre con l’obiettivo di vivere una stagione da protagoniste; i bianconeri, dopo il successo con il Cagliari, stanno dimostrando di poter lottare fino alla fine per lo scudetto considerando anche il vantaggio di poter giocare solamente una partita a settimana. Per quanto concerne i rossoneri, invece, il momento non è dei migliori visto i due punti ottenuti nelle ultime quattro partite con la rimonta subita dal Lecce nell’ultimo turno di campionato.

Entrambe le squadre, però, vogliono togliersi grandi soddisfazioni in questa stagione e, da questo punto di vista, il mercato di gennaio è fondamentale perché permette alle società di rinforzare la rosa di Allegri e di Pioli. I rossoneri devono andare a migliorare il reparto difensivo considerando il lungo stop di Kalulu; serve un difensore per dare al tecnico un’altra alternativa con cui andare ad affrontare il proseguo della stagione nel migliore dei modi.

Anche la Juventus potrebbe aver bisogno di un difensore considerando le condizioni attuali di Danilo ed Alex Sandro; sia rossoneri sia bianconeri sembrano essere particolarmente interessati a Lloyd Kelly, difensore classe 1998 in forza al Bournemouth. Una trattativa non semplice vista la richiesta, piuttosto alta, del club inglese soprattutto per andarsi a privare del giocatore nel prossimo mercato invernale.

Kelly piace a Juve e Milan: la richiesta del Bournemouth

Otto partite giocate in Premier League; questo il rendimento, fino ad ora, di Kelly con la maglia del Bournemouth. Difensore centrale che, da punto di vista tattico, può essere impiegato anche come terzino sinistro; una duttilità molto importante sia all’interno della stagione sia nel corso dei novanta minuti di gioco.

Giocatore con qualità importanti e le cui prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club tra cui, appunto, Juventus e Milan. Come riportato da footballinsider247, la richiesta (per privarsi di Kelly) si aggira intorno ai trenta milioni di euro. Una cifra importante specialmente per il prossimo mercato invernale; bisogna anche aggiungere come sia una trattativa non semplice considerando la necessità del club inglese di tenere il difensore.

La stagione del Bournemouth, fino ad ora, non è semplicissima con la squadra in lotta per la salvezza e con nove punti raccolti. L’obiettivo principale è la permanenza nel massimo campionato inglese e, per raggiungere questo traguarda, serve tenere i migliori giocatori fino alla fine della stagione. L’addio di Kelly a gennaio dunque appare molto complicato anche per via della richiesta, piuttosto elevata, di trenta milioni di euro.