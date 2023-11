Dalla Juventus al Milan: scelto il prossimo club

Concorrenza agguerrita per il Milan a gennaio: non c’è solo il pericolo Juventus, dalla Premier riprovano l’assalto per il mercato invernale

Il Milan fa sul serio per Lloyd Kelly per il mercato di gennaio, con la dirigenza del ‘Diavolo’ a caccia di un difensore dopo il lungo stop di Kalulu.

Confermata l’indiscrezione di Calciomercato.it sul pressing di Furlani e Moncada per il 25enne centrale inglese, in scadenza il prossimo giugno con il Bournemouth. Il dirigente francese ha osservato il centrale lo scorso weekend nel match di Premier League contro il Burnley e il giocatore nato a Bristol sarebbe in questo momento in cima alla lista dei rinforzi stilata dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Gli ostacoli però non mancherebbero per il Milan, ad iniziare dalla volontà del Bournemouth di non privarsi del difensore a metà campionato nonostante il concreto pericolo di perderlo a parametro zero a fine stagione. Su Kelly è tornato in auge l’interesse del Tottenham, che già aveva provato invano l’assalto l’ultima estate per portarlo a Londra.

Calciomercato Milan, il Tottenham riporta l’assalto per Kelly

Il Bournemouth ha respinto un’offerta da 20 milioni di sterline, con gli ‘Spurs’ però che non sarebbero intenzionati ad arrendersi e starebbero preparando un nuovo affondo per gennaio come riporta il portale ‘TeamTalk’.

Il Tottenham sarebbe al momento la metà preferita da Kelly, seguito comunque da vicino anche da Liverpool e Newcastle in Premier League. I londinesi avrebbero intenzione di spingere nelle prossime settimane per straparlo alla concorrenza già nella finestra invernale, anche per anticipare l’assalto in Italia del Milan. In Serie A Kelly sarebbe finito nei radar pure della Juventus, mentre in Germania ci sarebbe l’interesse del Borussia Dortmund. Il difensore sarebbe ben disposto a gennaio a cambiare maglia per iniziare una nuova avventura, ma il suo desiderio si scontra con la volontà del Bournemouth di tenere botta e non privarsene almeno fino al termine della stagione.