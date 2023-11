Real Madrid scelto l’attaccante per il futuro: non è Mbappe

Abbandonata la pista Mbappe, il Real Madrid ha messo nel mirino il centravanti per andare a rinforzare il proprio reparto offensivo

Il Real Madrid è una delle squadre più forti al mondo e, in questa stagione, l’obiettivo è quello di andare a togliersi soddisfazioni sia in Liga sia in Champions League. Traguardi non semplici ma Ancelotti può contare su una rosa di assoluta qualità nonostante l’addio, nell’ultima sessione estiva di mercato, di Benzema; l’addio del francese non è stato semplice da digerire considerando l’importanza del giocatore all’interno della rosa del Real e la sua straordinaria abilità dal punto di vista realizzativo.

I gol persi con l’addio di Benzema sono stati recuperati grazie all’arrivo, alla corte di Ancelotti, di Bellingham; il centrocampista classe 2003 è già in doppia cifra di gol in Liga ed ha deciso il suo primo Clasico con una meravigliosa doppietta. Giocatore totale che sta trascinando il Real Madrid in questa prima parte di stagione a suon di prestazioni e di gol. La società spagnola però sembra stia pensando al mercato per rinforzare il reparto offensivo e dare al proprio tecnico una risorsa in più così da affrontare, al meglio, le prossime stagioni.

Per diverso tempo il nome principale è stato quello di Mbappe, attaccante del PSG a lungo corteggiato dal Real Madrid senza però riuscire ad arrivare a dama. La sensazione è che il club spagnolo abbia deciso di interrompere questo corteggiamento e, dunque, mettere la parola fine all’arrivo del fuoriclasse francese. Il Real Madrid, però, continua a cercare un centravanti che possa sostituire Benzema e sembra aver messo nel mirino uno degli attaccanti più forti in circolazione.

Real Madrid, piace Haaland: la situazione

Il club spagnolo, come riportato da fichajes, ha messo gli occhi su Haaland; il centravanti del Manchester City è, molto probabilmente, uno degli attaccanti più forti del momento. La stagione è iniziata nel migliore dei modi: quindici gol e tre assist tra Premier League e Champions e la voglia di trascinare la sua squadra ad un’altra stagione di assoluto livello.

Il contratto di Haaland scade nel 2027 ma il Real Madrid sembra avere la forza economica per portare via l’attaccante dal Manchester City. Una condizione che potrebbe favorire il club spagnolo è una clausola, valida per i club non inglesi, pronta ad attivarsi nella prossima sessione estiva di mercato e, a livello di cifra, si parla di circa duecento milioni di euro. Prezzo decisamente importante ma che certifica la qualità di uno dei giocatori più forti che ci siano nel panorama calcistico; il Real Madrid vuole fare un grande colpo per l’attacco e sembra aver messo nel mirino Haaland.