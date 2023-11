Colpo di scena Mbappé: salta l’accordo faraonico 

L’attaccante francese ieri sera non ha disputato a San Siro una delle sue migliori partite

Ingabbiato dalla difesa nel Milan nella vittoria ottenuta ieri sera dai rossoneri sul Paris Saint Germain, Kylian Mbappé non sta vivendo una stagione sin qui particolarmente tranquilla. Dopo essere stato inizialmente messo fuori squadra durante il pre-campionato e poi reintegrato da Luis Enrique, il francese attraversa una fase piena di incognite.

L’attaccante aveva infatti deciso di non esercitare il rinnovo automatico del contratto con il Psg, entrando dunque nell’ultimo anno a disposizione con il club parigino. Una mossa che evidentemente non è stata accolta benissimo dai vertici della società, specialmente per la presenza costante del Real Madrid dietro il calciatore. Dalla Spagna, però, questo pomeriggio è arrivata un’indiscrezione che in realtà potrebbe ancora una volta cambiare le carte in tavola.

Come riportato da ‘Carrusel Deportivo’, Florentino Perez avrebbe deciso di far saltare definitivamente l’operazione Mbappé. Promesso sposo ormai da anni del Real Madrid, l’attaccante del Psg sarebbe stato scaricato dagli spagnoli in seguito ad uno studio approfondito portato avanti dal club. Un’analisi che avrebbe convinto i vertici della società a rinunciare all’affare a parametro zero almeno per tre diverse ragioni.

Calciomercato Real Madrid, no all’acquisto di Mbappé

Il Real Madrid avrebbe dunque deciso di scartare strategicamente l’affare Mbappé per la prossima estate per tre motivi: economico, sportivo e sociale.

Iniziamo da quello economico. E’ vero che Mbappé arriverebbe a parametro zero nella Capitale spagnola, ma allo stesso tempo il suo ingaggio richiederebbe un bonus alla firma stratosferico più uno stipendio da 30 milioni di euro. Oggi all’interno dello spogliatoio dei ‘blancos’ i 9 milioni di euro guadagnati da Bellingham vengono percepiti un po’ come punto di riferimento, oltre al quale non si vorrebbe andare per non alterare certi equilibri.

La seconda ragione riguarda la politica del club che negli ultimi anni ha sempre investito la maggior parte del suo budget per calciatori giovanissimi, tra i 17 e i 21 anni. Mbappé il prossimo anno compirebbe invece 26 anni, età considerata già oltre i limiti imposti dal proprio progetto sportivo.

Il terzo, infine, è un motivo che riguarda più l’immagine del ragazzo. Dopo il gran rifiuto dell’estate 2022 con il rinnovo improvviso con il Psg, Mbappé non è più ben visto dai tifosi del Real Madrid che, rispetto al passato, non lo considerano più un idolo da avere a tutti i costi.