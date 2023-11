Licenziamento improvviso: la decisione a sorpresa

Decisione drastica in casa Real Madrid: patron Florentino Perez ha deciso per il licenziamento a sorpresa dopo le ultime vicende

La pessima gestione di Arda Guler e non solo: Florentino Perez ha deciso per il licenziamento dopo le ultime vicende in casa Real Madrid.

Scelta a sorpresa in casa Real Madrid. Il club di Florentino Perez ha deciso di licenziare Niko Mihic, responsabile medico del club di lungo corso. Come anticipato da Marca, diversi i fattori che hanno portato i Blancos a prendere questa improvvisa decisione, in particolar modo i tanti e troppi infortuni di natura muscolare e la gestione di Arda Guler.

Il caso di Arda Guler è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: dopo l’infortunio al menisco rimediato in estate, il giocatore turco arrivato in estate dal Fenerbahçe per 20 milioni di euro più dieci di bonus non ha ancora fatto il suo debutto con la maglia del Real Madrid. E proprio la gestione dell’infortunio del classe 2005 avrebbe rappresentato il motivo della definitiva rottura tra il club castigliano e il medico sociale di nazionalità croata.

Real Madrid, licenziato il medico sociale: la decisione

Il giocatore turco, dopo l’infortunio, si è nuovamente fermato per problemi di natura muscolare accusati dopo l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Ma non solo: a incidere sul giudizio su Mihic ci sono i tanti infortuni muscolari con successiva ricadute, da Benzema ad Alaba, passando per Ceballos.

E così il responsabile dell’area medica del Real Madrid è stato sollevato dal sui incarico dopo sette anni. Niko Mihic, infatti, era stato assunto dal club di Florentino Perez nel 2017, quando iniziò a dedicarsi esclusivamente al Real Madrid, in sostituzione del dottor Olmo. Un divorzio che fa rumore, anche perché negli anni scorsi la squadra castigliana appariva come uno delle più forti dal punto di vista fisico.

I tanti problemi registrati dalla squadra di Carlo Ancelotti negli ultimi mesi, però, hanno portato alla decisione che ha fortemente scosso l’ambiente madridista. E ora c’è da capire chi assumerà il ruolo di nuovo responsabile dell’area medica del club.